android-1.ru / Игры / Приключения / Mystery Detective Adventure (Полная версия)
Mystery Detective Adventure (Полная версия)

Mystery Detective Adventure (Полная версия) 2.0.1.1413.1517

0
1
Скачать (778 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 7.1
Разработчик:
FIVE-BN GAMES
Версия:
2.0.1.1413.1517
Категория:
Приключения / На русском
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 778 Мб
id приложения:
com.fivebn.md1.f2p
Русский язык:
Есть
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
147

Mystery Detective Adventure — это приключенческая игра в жанре "Поиск предметов", наполненная увлекательными мини-играми и головоломками, незабываемыми персонажами и сложными квестами.


В новом причудливом мире проблемы остались прежними: убийства, воровство, мошенничество. Всевозможные проявления несправедливости ждут героя, который сможет восстановить покой на улицах. Частный детектив, только что окончивший академию, готов расследовать свои первые дела. Теперь вам решать, кому или чему верить в мире, где возможно всё. Как понять, к чему стоит относиться скептически?


Вам предстоит раскрыть три дела, одно за другим, каждое из которых разворачивается в разных городах с уникальными жителями и пугающими событиями. Оснащённые всем необходимым оборудованием и обладая недюжей сноровкой, вы сможете раскрыть преступления и найти виновных. Mystery Detective Adventure предлагает захватывающий опыт, который не оставит равнодушными любителей детективных историй и головоломок.


Скриншоты

Информация о модах

полная версия

 Теги темы: оригинал

Скачать Mystery Detective Adventure (Полная версия) 2.0.1.1413.1517 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Mystery Detective Adventure 2.0.1.1413.1517
Скачать Mystery Detective Adventure 2.0.1.1413.1517 (Ссылка 2)

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
Nerd Survivors Lite (Мод, Много денег)
Nerd Survivors Lite (Мод, Много денег)
Версия: 0.9.20240516
Methods2: Secrets and Death (Полная версия)
Methods2: Secrets and Death (Полная версия)
Версия: 2.0.4
Nun Massacre (Мод, Без рекламы)
Nun Massacre (Мод, Без рекламы)
Версия: 1.0.3
Японский почтальон: Мото (Мод, Много денег)
Японский почтальон: Мото (Мод, Много денег)
Версия: 10
TALKIE интерактивный триллер (Мод, unlocked)
TALKIE интерактивный триллер (Мод, unlocked)
Версия: 1.1
Puzzle of Love: anime date sim (Мод, Много энергии)
Puzzle of Love: anime date sim (Мод, Много энергии)
Версия: 3.2.0
Deer Hunting Jungle Simulator (Полная версия)
Deer Hunting Jungle Simulator (Полная версия)
Версия: 3.7
Basketball Manager 2024 (Мод, Без рекламы)
Basketball Manager 2024 (Мод, Без рекламы)
Версия: 1.0.10

Отзывы о Mystery Detective Adventure (Полная версия)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив