Mystery Detective Adventure — это приключенческая игра в жанре "Поиск предметов", наполненная увлекательными мини-играми и головоломками, незабываемыми персонажами и сложными квестами.





В новом причудливом мире проблемы остались прежними: убийства, воровство, мошенничество. Всевозможные проявления несправедливости ждут героя, который сможет восстановить покой на улицах. Частный детектив, только что окончивший академию, готов расследовать свои первые дела. Теперь вам решать, кому или чему верить в мире, где возможно всё. Как понять, к чему стоит относиться скептически?





Вам предстоит раскрыть три дела, одно за другим, каждое из которых разворачивается в разных городах с уникальными жителями и пугающими событиями. Оснащённые всем необходимым оборудованием и обладая недюжей сноровкой, вы сможете раскрыть преступления и найти виновных. Mystery Detective Adventure предлагает захватывающий опыт, который не оставит равнодушными любителей детективных историй и головоломок.