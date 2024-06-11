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Выжившие : Призрак (Мод меню)

Выжившие : Призрак (Мод меню) 45

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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
SUPERBOX Inc
Версия:
45
Категория:
Приключения / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 260 Мб
id приложения:
com.superbox.aos.ghosthunter
Русский язык:
Есть
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
253

Ghost Survivors - это захватывающая охотничья игра, в которой игрокам предстоит сразиться со сверхъестественными силами в мире пиксельной графики. После неудачного ритуала открывается портал в мир ада, и игрокам предстоит использовать свои навыки и мощное оружие, чтобы остановить вторжение призраков и демонов.


В игре предоставляется возможность использовать крутые удары и особые способности, создавая разрушительные комбинации для уничтожения врагов. При этом важно разработать эффективную стратегию, чтобы одолеть мощных боссов и демонов, которые будут встречаться на вашем пути.


Особенности игры включают в себя возможность собирать добычу, которая поможет в улучшении снаряжения и повышении силы персонажа. Благодаря доступному управлению и великолепной пиксельной графике игроки смогут почувствовать себя настоящими охотниками за привидениями, погружаясь в захватывающий мир охоты на сверхъестественные силы.


Скриншоты

Информация о модах
  • Множитель урона
  • Множитель защиты
  • Множитель опыта
  • Остановить выравнивание
  • Режим бога
  • Всегда критический удар
  • Нет рекламы. Покупайте энергию.
  • Неограниченная покупка энергии
 Теги темы: Мод меню

Скачать Выжившие : Призрак (Мод меню) 45 взлом

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Скачать Выжившие : Призрак (Мод меню) 260 Мб Ссылка 2 260 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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