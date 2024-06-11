Выжившие : Призрак (Мод меню) 45
Ghost Survivors - это захватывающая охотничья игра, в которой игрокам предстоит сразиться со сверхъестественными силами в мире пиксельной графики. После неудачного ритуала открывается портал в мир ада, и игрокам предстоит использовать свои навыки и мощное оружие, чтобы остановить вторжение призраков и демонов.
В игре предоставляется возможность использовать крутые удары и особые способности, создавая разрушительные комбинации для уничтожения врагов. При этом важно разработать эффективную стратегию, чтобы одолеть мощных боссов и демонов, которые будут встречаться на вашем пути.
Особенности игры включают в себя возможность собирать добычу, которая поможет в улучшении снаряжения и повышении силы персонажа. Благодаря доступному управлению и великолепной пиксельной графике игроки смогут почувствовать себя настоящими охотниками за привидениями, погружаясь в захватывающий мир охоты на сверхъестественные силы.
- Множитель урона
- Множитель защиты
- Множитель опыта
- Остановить выравнивание
- Режим бога
- Всегда критический удар
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