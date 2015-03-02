Car Makeover - Match & Custom (Мод меню) 2.03
Комбинируйте значки и зарабатывайте звезды для гаражных проектов
В игре Car Makeover вы вступаете в захватывающее приключение по оживлению старинных автомобилей, используя завораживающие головоломки "три в ряд" и обширные инструменты настройки. Путешествуйте сквозь более чем 2000 уровней, каждый из которых предлагает уникальные цели и задачи, меняйте и комбинируйте значки, чтобы заработать звезды, питающие ваши гаражные проекты.
Выберите одну из более чем 50 знаковых марок, таких как Ford и Mercedes, и приступите к восстановлению. Используйте заработанные звезды, чтобы полностью настроить интерьер и экстерьер автомобиля, включая установку роскошных сидений и обновление покраски. Вы сами выбираете, будете ли вы модернизировать классический автомобиль или погрузитесь в ретро-шарм - творческая свобода за вами.
- МЕНЮ МОДОВ
- Множитель вознаграждения x100
- Неограниченное количество звезд
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