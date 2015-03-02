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Car Makeover - Match & Custom (Мод меню)

Car Makeover - Match & Custom (Мод меню) 2.03

Комбинируйте значки и зарабатывайте звезды для гаражных проектов
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Версия:
2.03
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
ABI Games Studio
Категория:
Казуальные / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 186 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 724
Скриншоты
Описание

В игре Car Makeover вы вступаете в захватывающее приключение по оживлению старинных автомобилей, используя завораживающие головоломки "три в ряд" и обширные инструменты настройки. Путешествуйте сквозь более чем 2000 уровней, каждый из которых предлагает уникальные цели и задачи, меняйте и комбинируйте значки, чтобы заработать звезды, питающие ваши гаражные проекты.


Выберите одну из более чем 50 знаковых марок, таких как Ford и Mercedes, и приступите к восстановлению. Используйте заработанные звезды, чтобы полностью настроить интерьер и экстерьер автомобиля, включая установку роскошных сидений и обновление покраски. Вы сами выбираете, будете ли вы модернизировать классический автомобиль или погрузитесь в ретро-шарм - творческая свобода за вами.


Информация о модах
  • МЕНЮ МОДОВ
  • Множитель вознаграждения x100
  • Неограниченное количество звезд
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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Car Makeover - Match & Custom (Мод меню) 186 Мб Ссылка 2 186 Мб

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