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Foodie Festival: Cooking Game (Мод, Много денег)

Foodie Festival: Cooking Game (Мод, Много денег) v1.0.19

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Версия:
1.0.19
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
TAAP GAME STUDIO
Категория:
Казуальные / На русском
Обновлено:
Сегодня, 16:25
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 130 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
255
Описание

Добро пожаловать в захватывающий мир кулинарии вместе с Foodie Festival - Кулинарным приключением Люси! Погрузитесь в историю Люси, талантливого шеф-повара, которая выросла в семье владельцев известных кондитерских. Но после развода, Люси решает начать новую жизнь с нуля, уйдя с маленькой дочерью.


Люси и ее дочь Келли переезжают в новый город в поисках нового начала. Здесь они начинают свой кулинарный путь, открывая свой собственный ресторан или кондитерскую. Вместе с Люси вы будете исследовать различные кулинарные направления, создавать вкусные блюда и удивлять посетителей вашего заведения.


Присоединяйтесь к Люси и Келли в их приключении по открытию нового бизнеса, встрече с интересными персонажами и воплощению своих кулинарных мечтаний. Foodie Festival приглашает вас окунуться в увлекательный мир кулинарии, где каждый рецепт становится частью уникальной истории о любви к еде и новых началах.


Информация о модах
  • Меню
  • Неограниченная валюта
  • Неограниченная энергия
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Игра входит в подборки:
Кулинарные игры
Кулинарные игры
 Теги темы: Много денег

Скачать Foodie Festival: Cooking Game (Мод, Много денег) v1.0.19 MOD APK

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Скачать Foodie Festival: Cooking Game (Мод, Много денег) 130 Мб Ссылка 2 130 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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