Добро пожаловать в захватывающий мир кулинарии вместе с Foodie Festival - Кулинарным приключением Люси! Погрузитесь в историю Люси, талантливого шеф-повара, которая выросла в семье владельцев известных кондитерских. Но после развода, Люси решает начать новую жизнь с нуля, уйдя с маленькой дочерью.
Люси и ее дочь Келли переезжают в новый город в поисках нового начала. Здесь они начинают свой кулинарный путь, открывая свой собственный ресторан или кондитерскую. Вместе с Люси вы будете исследовать различные кулинарные направления, создавать вкусные блюда и удивлять посетителей вашего заведения.
Присоединяйтесь к Люси и Келли в их приключении по открытию нового бизнеса, встрече с интересными персонажами и воплощению своих кулинарных мечтаний. Foodie Festival приглашает вас окунуться в увлекательный мир кулинарии, где каждый рецепт становится частью уникальной истории о любви к еде и новых началах.
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Скачать Foodie Festival: Cooking Game (Мод, Много денег) v1.0.19 MOD APK
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Установка
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Обычные
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Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.