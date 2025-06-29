Описание

Добро пожаловать в захватывающий мир кулинарии вместе с Foodie Festival - Кулинарным приключением Люси! Погрузитесь в историю Люси, талантливого шеф-повара, которая выросла в семье владельцев известных кондитерских. Но после развода, Люси решает начать новую жизнь с нуля, уйдя с маленькой дочерью.





Люси и ее дочь Келли переезжают в новый город в поисках нового начала. Здесь они начинают свой кулинарный путь, открывая свой собственный ресторан или кондитерскую. Вместе с Люси вы будете исследовать различные кулинарные направления, создавать вкусные блюда и удивлять посетителей вашего заведения.





Присоединяйтесь к Люси и Келли в их приключении по открытию нового бизнеса, встрече с интересными персонажами и воплощению своих кулинарных мечтаний. Foodie Festival приглашает вас окунуться в увлекательный мир кулинарии, где каждый рецепт становится частью уникальной истории о любви к еде и новых началах.