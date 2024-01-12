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Jewel chaser (Мод, Auto Win)

Jewel chaser (Мод, Auto Win) 1.34.2

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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
V2R
Версия:
1.34.2
Категория:
На русском / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 70 Мб
id приложения:
com.v2r.jewelchaser
Русский язык:
Есть
Лайков:
1
Комментарии:
0
Просмотров:
954

Jewel Chaser Mod APK — одна из лучших бесплатных игр-головоломок с захватывающим сюжетом и захватывающим геймплеем. Играйте в эту игру и присоединяйтесь к веселью с множеством заданий, чтобы развлечь вас! В нем представлены различные типы игр, которыми вы можете наслаждаться, например, головоломки, стрельба и многое другое.


В игре есть длительный сюжетный режим, в котором вы будете путешествовать по миру с Jewel Chaser, исследуя такие области, как джунгли Амазонки, горы Непала и многое другое. Путешествие будет полно сюрпризов, так что вы никогда не знаете, что произойдет дальше! Если это звучит как идеальная игра для вас, скачайте APK-файл Jewel Chaser Mod прямо сейчас или поделитесь им с друзьями!


Скриншоты

Информация о модах

Автоматическая победа

Скачать Jewel chaser (Мод, Auto Win) 1.34.2 взлом

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Скачать Jewel chaser (Мод, Auto Win) 70 Мб Ссылка 2 70 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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