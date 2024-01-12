Jewel chaser (Мод, Auto Win) 1.34.2
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
V2R
Версия:
1.34.2
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 13:09
Возраст:
Требуется места:
≈ 70 Мб
Русский язык:
Есть
Лайков:
1
Комментарии:
0
Просмотров:
954
Jewel Chaser Mod APK — одна из лучших бесплатных игр-головоломок с захватывающим сюжетом и захватывающим геймплеем. Играйте в эту игру и присоединяйтесь к веселью с множеством заданий, чтобы развлечь вас! В нем представлены различные типы игр, которыми вы можете наслаждаться, например, головоломки, стрельба и многое другое.
В игре есть длительный сюжетный режим, в котором вы будете путешествовать по миру с Jewel Chaser, исследуя такие области, как джунгли Амазонки, горы Непала и многое другое. Путешествие будет полно сюрпризов, так что вы никогда не знаете, что произойдет дальше! Если это звучит как идеальная игра для вас, скачайте APK-файл Jewel Chaser Mod прямо сейчас или поделитесь им с друзьями!
Информация о модах
Автоматическая победа
Скачать Jewel chaser (Мод, Auto Win) 1.34.2 взлом
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Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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