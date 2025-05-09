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Merge Museum: Музей Мастеров (Мод меню)

Merge Museum: Музей Мастеров (Мод меню) 1.2.1

Объединяй предметы и восстанавливай музей искусства, культуры и истории
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Версия:
1.2.1
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
PIXO GAMES
Категория:
Казуальные / На русском
Обновлено:
Сегодня, 02:08
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 140 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
4
Скриншоты
Описание

Merge Museum: Музей Мастеров — это спокойная игра в жанре merge-головоломки, где ты шаг за шагом восстанавливаешь старинный музей. Твоя задача — соединять артефакты, чтобы ремонтировать залы, открывать новые экспозиции и привлекать посетителей. Сначала — маленькая галерея, потом целый архитектурный шедевр. Каждое объединение даёт прогресс и приносит доход.


По мере развития ты откроешь коллекции из разных эпох — от античности до поп-арта. Используй заработанные средства, чтобы расширять экспозиции, улучшать декор и разблокировать легендарные экспонаты. Появятся новые залы, тематические выставки и уникальные шедевры вроде полотен да Винчи. Если тебе нравится неспешный прогресс, менеджмент и искусство — этот музей тебя точно увлечёт.


Информация о модах

[ Меню МОД ]


– Ресурсы -

Неограниченное количество бриллиантов

Неограниченная энергия

Заморозить золото

Увеличить алмазы

– Геймплей -

Дублировать элемент

Завершить квест

Очистить доску

Автоматическое слияние -> Фаза тестирования, пожалуйста, оставьте отзыв

– Разное -

Скорость: х1 – х5

Пополнение энергии

Мгновенное повышение уровня

Включить Премиум-пропуск

Пропустить все руководства

Без рекламы

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 Теги темы: Мод меню

Скачать Merge Museum: Музей Мастеров (Мод меню) v1.2.1 MOD APK

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Скачать Merge Museum: Музей Мастеров (Мод меню) 140 Мб Ссылка 2 140 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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