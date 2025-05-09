Merge Museum: Музей Мастеров (Мод меню) 1.2.1
Объединяй предметы и восстанавливай музей искусства, культуры и истории
Merge Museum: Музей Мастеров — это спокойная игра в жанре merge-головоломки, где ты шаг за шагом восстанавливаешь старинный музей. Твоя задача — соединять артефакты, чтобы ремонтировать залы, открывать новые экспозиции и привлекать посетителей. Сначала — маленькая галерея, потом целый архитектурный шедевр. Каждое объединение даёт прогресс и приносит доход.
По мере развития ты откроешь коллекции из разных эпох — от античности до поп-арта. Используй заработанные средства, чтобы расширять экспозиции, улучшать декор и разблокировать легендарные экспонаты. Появятся новые залы, тематические выставки и уникальные шедевры вроде полотен да Винчи. Если тебе нравится неспешный прогресс, менеджмент и искусство — этот музей тебя точно увлечёт.
[ Меню МОД ]
– Ресурсы -
Неограниченное количество бриллиантов
Неограниченная энергия
Заморозить золото
Увеличить алмазы
– Геймплей -
Дублировать элемент
Завершить квест
Очистить доску
Автоматическое слияние -> Фаза тестирования, пожалуйста, оставьте отзыв
– Разное -
Скорость: х1 – х5
Пополнение энергии
Мгновенное повышение уровня
Включить Премиум-пропуск
Пропустить все руководства
Без рекламы
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.