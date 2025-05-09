Описание

Merge Museum: Музей Мастеров — это спокойная игра в жанре merge-головоломки, где ты шаг за шагом восстанавливаешь старинный музей. Твоя задача — соединять артефакты, чтобы ремонтировать залы, открывать новые экспозиции и привлекать посетителей. Сначала — маленькая галерея, потом целый архитектурный шедевр. Каждое объединение даёт прогресс и приносит доход.





По мере развития ты откроешь коллекции из разных эпох — от античности до поп-арта. Используй заработанные средства, чтобы расширять экспозиции, улучшать декор и разблокировать легендарные экспонаты. Появятся новые залы, тематические выставки и уникальные шедевры вроде полотен да Винчи. Если тебе нравится неспешный прогресс, менеджмент и искусство — этот музей тебя точно увлечёт.