Версия:
1.0.33
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Fansipan Limited
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 11:30
Возраст:
Требуется места:
≈ 142 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2
Описание
Relic Bag: Охотник Теней — это динамичная 2D-игра, где ваш герой сражается с врагами, вооружённый мощным рюкзаком, полным необычного оружия и ресурсов. Каждое обновление вашей сумки и выбор оружия влияет на исход эпических боёв. Столкнитесь с ордами врагов, применяя уникальные стратегии и способности, чтобы стать настоящим мастером теней.
Игра предлагает увлекательный геймплей с возможностью использовать необычные ресурсы, такие как батуты, бонусы и даже персонажей, для доминирования над противниками. Relic Bag: Охотник Теней — это идеальный выбор для любителей интенсивных боёв и творчества в использовании арсенала.
Информация о модах
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