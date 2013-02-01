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Relic Bag: Shadow Hunter (Мод меню)

Relic Bag: Shadow Hunter (Мод меню) 1.0.33

Эпические сражения с уникальным рюкзаком
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Версия:
1.0.33
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Fansipan Limited
Категория:
Казуальные / На русском
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 142 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Relic Bag: Охотник Теней — это динамичная 2D-игра, где ваш герой сражается с врагами, вооружённый мощным рюкзаком, полным необычного оружия и ресурсов. Каждое обновление вашей сумки и выбор оружия влияет на исход эпических боёв. Столкнитесь с ордами врагов, применяя уникальные стратегии и способности, чтобы стать настоящим мастером теней.


Игра предлагает увлекательный геймплей с возможностью использовать необычные ресурсы, такие как батуты, бонусы и даже персонажей, для доминирования над противниками. Relic Bag: Охотник Теней — это идеальный выбор для любителей интенсивных боёв и творчества в использовании арсенала.


Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Relic Bag: Shadow Hunter (Мод меню) 142 Мб Ссылка 2 142 Мб

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