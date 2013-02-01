Описание

Автошкола 3D Парковка 2019 — это увлекательный симулятор вождения, предлагающий игрокам освоить навыки управления автомобилем в реалистичной городской среде. Выберите один из десяти современных автомобилей и выполните различные задания, чтобы стать мастером вождения и парковки.





Игра предлагает потрясающую 3D-графику Ultra HD и множество миссий, которые помогут вам улучшить манёвренность и уверенность за рулём. Автошкола 3D Парковка 2019 — это идеальный выбор для тех, кто хочет почувствовать себя за рулём суперкары, изучая правила дорожного движения и основы парковки.