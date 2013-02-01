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современны вождению автомобиля (Мод, Много денег)

современны вождению автомобиля (Мод, Много денег) 3.0.5.7

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Версия:
3.0.5.7
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Gamerz Hive
Категория:
Ролевые / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 75 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
5
Скриншоты
Описание

Автошкола 3D Парковка 2019 — это увлекательный симулятор вождения, предлагающий игрокам освоить навыки управления автомобилем в реалистичной городской среде. Выберите один из десяти современных автомобилей и выполните различные задания, чтобы стать мастером вождения и парковки.


Игра предлагает потрясающую 3D-графику Ultra HD и множество миссий, которые помогут вам улучшить манёвренность и уверенность за рулём. Автошкола 3D Парковка 2019 — это идеальный выбор для тех, кто хочет почувствовать себя за рулём суперкары, изучая правила дорожного движения и основы парковки.


Информация о модах

Много денег

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 Теги темы: Много денег

Скачать современны вождению автомобиля (Мод, Много денег) v3.0.5.7 MOD APK

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