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Dicelands: idle РПГ ПвП онлайн (Мод меню)

Dicelands: idle РПГ ПвП онлайн (Мод меню) 0.4

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Версия:
0.4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Black Bears Publishing
Категория:
Ролевые / На русском
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 150 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
38
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Описание

Добро пожаловать в Dicelands: Idle РПГ & ПвП онлайн — увлекательную ролевую игру с элементами фэнтези и механикой afk rpg, где вас ждут автоматические сражения (auto battle), эпические приключения и динамичные битвы! Погрузитесь в мир захватывающих PvP сражений на арене против других игроков, сражайтесь с мощными монстрами в PvE битвах, и исследуйте фантастические подземелья, полные тайн и сокровищ.


Игровой процесс включает в себя передвижение по полю с помощью броска кости, выполнение квестов, победу над монстрами и боссами подземелий. Вас ждут увлекательные приключения, где каждый ход может привести к новым открытиям и сражениям. Dicelands сочетает в себе элементы стратегии, автоматического боя и поиска сокровищ, создавая незабываемый опыт для всех любителей ролевых игр!


Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Неограниченная валюта
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Dicelands: idle РПГ ПвП онлайн (Мод меню) v0.4 MOD APK

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Скачать Dicelands: idle РПГ ПвП онлайн (Мод меню) 150 Мб Ссылка 2 150 Мб

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