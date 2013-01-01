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Capybara Survivor: Idle Battle (Мод меню)

Capybara Survivor: Idle Battle (Мод меню) 1.0.05.01.02

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Версия:
1.0.05.01.02
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Higame Global Ltd.
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 111 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
128
Скриншоты
Описание

Capybara Survivor: Idle Battle — это захватывающая игра, где вам предстоит помочь капибарам выжить в мире, наполненном темными силами и опасными врагами. Капибарам угрожают могущественные монстры, пришедшие из разных уголков мира, и только вы сможете помочь им справиться с этой угрозой. Улучшайте навыки своего персонажа, приобретайте новое снаряжение и разблокируйте верных питомцев, чтобы успешно противостоять нападающим врагам.


Игра предлагает множество уровней, разнообразное оружие и продвинутую систему предметов, которые помогут вам адаптироваться к растущим угрозам. Каждое новое сражение требует тактики и умений, а улучшения и прокачка героев позволят вам побеждать еще более могущественных врагов. Capybara Survivor: Idle Battle сочетает в себе элементы стратегии и динамики, обеспечивая увлекательный игровой процесс для всех поклонников жанра!


Информация о модах
  • Меню модов
  • Множитель урона
  • Множитель защиты
  • Режим Бога
  • Неограниченная валюта
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Capybara Survivor: Idle Battle (Мод меню) v1.0.05.01.02 MOD APK

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Скачать Capybara Survivor: Idle Battle (Мод меню) 111 Мб Ссылка 2 111 Мб

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