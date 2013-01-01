Описание

Capybara Survivor: Idle Battle — это захватывающая игра, где вам предстоит помочь капибарам выжить в мире, наполненном темными силами и опасными врагами. Капибарам угрожают могущественные монстры, пришедшие из разных уголков мира, и только вы сможете помочь им справиться с этой угрозой. Улучшайте навыки своего персонажа, приобретайте новое снаряжение и разблокируйте верных питомцев, чтобы успешно противостоять нападающим врагам.





Игра предлагает множество уровней, разнообразное оружие и продвинутую систему предметов, которые помогут вам адаптироваться к растущим угрозам. Каждое новое сражение требует тактики и умений, а улучшения и прокачка героев позволят вам побеждать еще более могущественных врагов. Capybara Survivor: Idle Battle сочетает в себе элементы стратегии и динамики, обеспечивая увлекательный игровой процесс для всех поклонников жанра!