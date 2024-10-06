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Children of Morta (Мод, Unlocked)

Children of Morta (Мод, Unlocked) 1.0.2

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Версия:
1.0.2
Требования:
Android 10
Разработчик:
Playdigious
Категория:
Ролевые / На русском / Платные
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 1.2 Гб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 551
Скриншоты
Описание

Children of Morta — это увлекательная action RPG, которая выделяется своим roguelite-подходом к развитию персонажей. В этой игре вы управляете не одним героем, а целой семьей Бергсонов, каждый член которой обладает уникальными способностями и стилем боя. Прорубайтесь через орды врагов в процедурно генерируемых подземельях и мирах, исследуя тайны грядущей Порчи, и развивайте своих персонажей в зависимости от успехов в битвах и выполненных миссий.


Сюжет игры затрагивает темы, которые близки каждому: любовь, надежда, жертва и борьба за близких людей. История разворачивается в далеком фантастическом мире, но эмоции и конфликты, с которыми сталкивается семья героев, понятны и актуальны для каждого игрока. Children of Morta объединяет динамичный геймплей и глубокую эмоциональную составляющую, предлагая незабываемое приключение в мире, полном опасностей и семейных уз.


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 Теги темы: Unlocked приложения

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