Описание

Children of Morta — это увлекательная action RPG, которая выделяется своим roguelite-подходом к развитию персонажей. В этой игре вы управляете не одним героем, а целой семьей Бергсонов, каждый член которой обладает уникальными способностями и стилем боя. Прорубайтесь через орды врагов в процедурно генерируемых подземельях и мирах, исследуя тайны грядущей Порчи, и развивайте своих персонажей в зависимости от успехов в битвах и выполненных миссий.





Сюжет игры затрагивает темы, которые близки каждому: любовь, надежда, жертва и борьба за близких людей. История разворачивается в далеком фантастическом мире, но эмоции и конфликты, с которыми сталкивается семья героев, понятны и актуальны для каждого игрока. Children of Morta объединяет динамичный геймплей и глубокую эмоциональную составляющую, предлагая незабываемое приключение в мире, полном опасностей и семейных уз.