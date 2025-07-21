Inside My Mind (Мод, Unlocked) v13.14
Inside My Mind — это психологический триллер, который переносит игроков в мир внутренних страхов и сомнений главного героя, Мэтью. После пугающих событий в местном супермаркете Блэнквилла, жизнь Мэтью переворачивается с ног на голову, и он переживает нервный срыв. Его родственники принимают трудное решение отправить его в психиатрическую лечебницу Томэнт Хиллс, где игрокам предстоит разбираться в лабиринте его разума и исследовать темные уголки сознания.
Проникая в мир Томэнт Хиллс, вы столкнетесь с ужасающими видениями и тайнами прошлого, которые не дают Мэтью покоя. Игрокам нужно будет решать сложные головоломки и взаимодействовать с различными персонажами, чтобы помочь Мэтью обрести внутренний покой. Смогут ли вы разобраться, что реально, а что лишь плод его воображения? Погрузитесь в этот увлекательный мир и раскройте правду, спрятанную глубоко внутри его разума.
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Установка
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Обычные
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.