Описание

Inside My Mind — это психологический триллер, который переносит игроков в мир внутренних страхов и сомнений главного героя, Мэтью. После пугающих событий в местном супермаркете Блэнквилла, жизнь Мэтью переворачивается с ног на голову, и он переживает нервный срыв. Его родственники принимают трудное решение отправить его в психиатрическую лечебницу Томэнт Хиллс, где игрокам предстоит разбираться в лабиринте его разума и исследовать темные уголки сознания.





Проникая в мир Томэнт Хиллс, вы столкнетесь с ужасающими видениями и тайнами прошлого, которые не дают Мэтью покоя. Игрокам нужно будет решать сложные головоломки и взаимодействовать с различными персонажами, чтобы помочь Мэтью обрести внутренний покой. Смогут ли вы разобраться, что реально, а что лишь плод его воображения? Погрузитесь в этот увлекательный мир и раскройте правду, спрятанную глубоко внутри его разума.



