Squad Angels: Выживший из Пуль — окунитесь в уникальный мир, где вам предстоит выживать среди ужасающе милых орд монстров вместе с вашим могущественным Отрядом Ангелов! Эта игра представляет собой последний шутер в стиле буллет-хелл с неожиданным поворотом, который обязательно вас удивит. Пробивайтесь сквозь волны врагов, используя ваших кавайных ангелов-вайфу, оформленных в яркой анимешной графике. Squad Angels: Выживший из Пуль сочетает в себе элементы выживания и динамичного геймплея, создавая незабываемый опыт для поклонников жанра.
Проверьте свою скорость реакции и выпустите агрессию, сражаясь с милыми, но раздражающими противниками, такими как снеговики, змеи, зомби и пудинги. Несмотря на свою кавайную внешность, геймплей игры в стиле буллет-хелл требует от вас высокой концентрации и мастерства, делая каждое прохождение захватывающим и напряжённым. Squad Angels: Выживший из Пуль предлагает жесткий и увлекательный игровой процесс, который не позволит вам заскучать. Станьте последним выжившим и докажите свои навыки в этом милом, но смертельно опасном мире!
МОД 1
Высокий урон
Режим Бога
9999 Энергия
Золотой сундук с сокровищами x99999
Награды за окончание этапа x10
Мгновенная победа
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Пожизненная подписка на привилегии с неограниченным количеством драгоценных камней в размере 99 999 999 драгоценных камней
МОД 2
1. Высокий урон
2. Высокое золотое вознаграждение
3. Разблокируйте подписки на привилегии
4. Отсутствие рекламы — вы можете получать награды, не просматривая рекламу
5. Неограниченная энергия
Скачать Squad Angels: Выживший из Пуль (Мод меню) v0.1.4 MOD APK
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