Описание

Squad Angels: Выживший из Пуль — окунитесь в уникальный мир, где вам предстоит выживать среди ужасающе милых орд монстров вместе с вашим могущественным Отрядом Ангелов! Эта игра представляет собой последний шутер в стиле буллет-хелл с неожиданным поворотом, который обязательно вас удивит. Пробивайтесь сквозь волны врагов, используя ваших кавайных ангелов-вайфу, оформленных в яркой анимешной графике. Squad Angels: Выживший из Пуль сочетает в себе элементы выживания и динамичного геймплея, создавая незабываемый опыт для поклонников жанра.





Проверьте свою скорость реакции и выпустите агрессию, сражаясь с милыми, но раздражающими противниками, такими как снеговики, змеи, зомби и пудинги. Несмотря на свою кавайную внешность, геймплей игры в стиле буллет-хелл требует от вас высокой концентрации и мастерства, делая каждое прохождение захватывающим и напряжённым. Squad Angels: Выживший из Пуль предлагает жесткий и увлекательный игровой процесс, который не позволит вам заскучать. Станьте последним выжившим и докажите свои навыки в этом милом, но смертельно опасном мире!