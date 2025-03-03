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Squad Angels: Выживший из Пуль (Мод меню)

Squad Angels: Выживший из Пуль (Мод меню) 0.1.4

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Версия:
0.1.4
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Dream Cool Game
Категория:
Экшен / На русском
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 125 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
219
Скриншоты
Описание

Squad Angels: Выживший из Пуль — окунитесь в уникальный мир, где вам предстоит выживать среди ужасающе милых орд монстров вместе с вашим могущественным Отрядом Ангелов! Эта игра представляет собой последний шутер в стиле буллет-хелл с неожиданным поворотом, который обязательно вас удивит. Пробивайтесь сквозь волны врагов, используя ваших кавайных ангелов-вайфу, оформленных в яркой анимешной графике. Squad Angels: Выживший из Пуль сочетает в себе элементы выживания и динамичного геймплея, создавая незабываемый опыт для поклонников жанра.


Проверьте свою скорость реакции и выпустите агрессию, сражаясь с милыми, но раздражающими противниками, такими как снеговики, змеи, зомби и пудинги. Несмотря на свою кавайную внешность, геймплей игры в стиле буллет-хелл требует от вас высокой концентрации и мастерства, делая каждое прохождение захватывающим и напряжённым. Squad Angels: Выживший из Пуль предлагает жесткий и увлекательный игровой процесс, который не позволит вам заскучать. Станьте последним выжившим и докажите свои навыки в этом милом, но смертельно опасном мире!


Информация о модах

МОД 1


Высокий урон
Режим Бога
9999 Энергия
Золотой сундук с сокровищами x99999
Награды за окончание этапа x10
 Мгновенная победа
Реклама бесплатно
Пожизненная подписка на привилегии с неограниченным количеством драгоценных камней в размере 99 999 999 драгоценных камней


МОД 2


1. Высокий урон
2. Высокое золотое вознаграждение
3. Разблокируйте подписки на привилегии
4. Отсутствие рекламы — вы можете получать награды, не просматривая рекламу
5. Неограниченная энергия

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 Теги темы: Мод меню

Скачать Squad Angels: Выживший из Пуль (Мод меню) v0.1.4 MOD APK

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MOD V2 125 Мб MOD V2 (Ссылка 2) 125 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
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