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Specimen Zero - Онлайн ужас (Мод, Бесплатные покупки)

Specimen Zero - Онлайн ужас (Мод, Бесплатные покупки) 1.1.1

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Версия:
1.1.1
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Café Studio
Категория:
Экшен / На русском
Обновлено:
Сегодня, 13:56
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 180 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
12 589
Скриншоты
Описание

"Specimen Zero" - это захватывающий мультиплеерный хоррор, который бросает игроков в зловещий мир загадок и опасностей. Вам предстоит проснуться в месте, о котором вы ничего не помните, захваченном темными тайнами и ужасом. От вас требуется не только выжить, но и разгадать тайны этого мрачного убежища. Просматривая свое окружение, вы понимаете, что безопасности здесь нет, и ваша единственная цель - найти выход из этого кошмара.


Исследуйте огромные лаборатории, зловещие больницы и множество комнат, каждая из которых скрывает свои секреты и опасности. Чтобы добраться до свободы, вам придется преодолеть множество испытаний, включая решение головоломок и сбор различных предметов, которые помогут вам в вашем стремлении к спасению.


"Specimen Zero" предлагает захватывающий геймплей и уникальный опыт, где каждое решение имеет значение и может повлиять на вашу судьбу. Вступайте в борьбу за выживание, погружайтесь в мир тьмы и тайн, и запомните: ваша смекалка и решимость - ваш единственный шанс на спасение.


Информация о модах

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Игра входит в подборки:
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Хорроры
 Теги темы: Бесплатные покупки, Хоррор

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Скачать Specimen Zero - Онлайн ужас (Мод, Бесплатные покупки) 180 Мб Ссылка 2 180 Мб
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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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