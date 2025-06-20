Specimen Zero - Онлайн ужас (Мод, Бесплатные покупки) 1.1.1
"Specimen Zero" - это захватывающий мультиплеерный хоррор, который бросает игроков в зловещий мир загадок и опасностей. Вам предстоит проснуться в месте, о котором вы ничего не помните, захваченном темными тайнами и ужасом. От вас требуется не только выжить, но и разгадать тайны этого мрачного убежища. Просматривая свое окружение, вы понимаете, что безопасности здесь нет, и ваша единственная цель - найти выход из этого кошмара.
Исследуйте огромные лаборатории, зловещие больницы и множество комнат, каждая из которых скрывает свои секреты и опасности. Чтобы добраться до свободы, вам придется преодолеть множество испытаний, включая решение головоломок и сбор различных предметов, которые помогут вам в вашем стремлении к спасению.
"Specimen Zero" предлагает захватывающий геймплей и уникальный опыт, где каждое решение имеет значение и может повлиять на вашу судьбу. Вступайте в борьбу за выживание, погружайтесь в мир тьмы и тайн, и запомните: ваша смекалка и решимость - ваш единственный шанс на спасение.
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
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.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.