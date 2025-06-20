Описание

"Specimen Zero" - это захватывающий мультиплеерный хоррор, который бросает игроков в зловещий мир загадок и опасностей. Вам предстоит проснуться в месте, о котором вы ничего не помните, захваченном темными тайнами и ужасом. От вас требуется не только выжить, но и разгадать тайны этого мрачного убежища. Просматривая свое окружение, вы понимаете, что безопасности здесь нет, и ваша единственная цель - найти выход из этого кошмара.





Исследуйте огромные лаборатории, зловещие больницы и множество комнат, каждая из которых скрывает свои секреты и опасности. Чтобы добраться до свободы, вам придется преодолеть множество испытаний, включая решение головоломок и сбор различных предметов, которые помогут вам в вашем стремлении к спасению.





"Specimen Zero" предлагает захватывающий геймплей и уникальный опыт, где каждое решение имеет значение и может повлиять на вашу судьбу. Вступайте в борьбу за выживание, погружайтесь в мир тьмы и тайн, и запомните: ваша смекалка и решимость - ваш единственный шанс на спасение.