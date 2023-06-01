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World War 2: Strategy Games WW2 Sandbox Tactics (Мод, Много денег)

World War 2: Strategy Games WW2 Sandbox Tactics (Мод, Много денег) 905

40
6
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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
JOYNOWSTUDIO
Версия:
905
Категория:
На русском / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 322 Мб
id приложения:
com.strategy.war.ww2.glory.tactics
Русский язык:
Есть
Лайков:
40
Комментарии:
0
Просмотров:
47 379

World War 2: Strategy Games WW2 Sandbox Tactics - это игра, которая оживляет исторические сражения и предоставляет игрокам возможность сыграть роль генерала в знаменитых битвах Второй мировой войны. Игра также предлагает множество других исторических событий и битв для исследования. Весь акцент в игре сосредоточен на стратегии, поэтому игрокам придется разработать разумную тактику, чтобы одержать победу. 


Игрокам приходится принимать важные решения и управлять различными типами войск, чтобы добиться определенных позиций на карте. Когда игрок выбирает определенную часть карты, появляются шестиугольники, которые помогают определить расстояния и перемещения войск. Это важный фактор, который помогает игрокам разрабатывать свои тактики и эффективно сражаться с врагами. В игре также есть возможность строить определенные объекты и точки на карте с помощью войск.




Скриншоты

Информация о модах

1. Неограниченные деньги

2. Неограниченные медали

 Теги темы: Много денег, Военные

Скачать World War 2: Strategy Games WW2 Sandbox Tactics (Мод, Много денег) 905 взлом

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Скачать World War 2: Strategy Games WW2 Sandbox Tactics (Мод, Много денег) 322 Мб Ссылка 2 322 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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