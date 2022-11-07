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Pocket Knights 2 (Мод меню)

Pocket Knights 2 3.4.30

Мод менюВстроенный кэш
3
2
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Версия:
3.4.30
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Enjoy mobile game limited
Категория:
На русском / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 440 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
6 469
Скриншоты
Описание

Pocket Knight 2 - игровой рынок потрясен жаркими играми на выживание, которым уделяется большое внимание степенью совершенства и честности получаемых ими впечатлений. Но создание подобных игр для других менее доминирующих компаний, которые хотят иметь стабильное место, должно иметь большое значение, потому что тень горячих игр сейчас слишком велика. 


Но если вы объедините это с другими жанрами, издателям нужно только создать идеальную игру и впечатления, которые не будут подавляющими, но хорошими, которых несложно достичь с помощью продукта. Можно упомянуть PITAYA NETWORK LIMITED. Недавно вышел Pocket Knight 2, жанр RPG RPG. Несмотря на то, что выпущен не долго, Pocket Knight 2 получил много положительных отзывов, много загрузок. Что касается PITAYA, это только второй продукт компании, но то, что продемонстрировал Pocket Knight 2, доказало зрелость и конкурентоспособность в мире PITAYA.



Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Один удар
  • Замороженные враги
  • Неограниченный навык



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 Теги темы: Встроенный кэш, Мод меню

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Отзывы о Pocket Knights 2 (Мод меню)


Комментарии (2)
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гость
гость 20 декабря 2023 12:23
чёт мод не работает, играеш как в обычном режиме
0
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Обновите игру жалко плюшки в игре т
Обновите игру жалко плюшки в игре т 18 марта 2022 22:00
Обновите аышла обнова сегодня
+2
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