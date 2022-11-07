Описание

Pocket Knight 2 - игровой рынок потрясен жаркими играми на выживание, которым уделяется большое внимание степенью совершенства и честности получаемых ими впечатлений. Но создание подобных игр для других менее доминирующих компаний, которые хотят иметь стабильное место, должно иметь большое значение, потому что тень горячих игр сейчас слишком велика.





Но если вы объедините это с другими жанрами, издателям нужно только создать идеальную игру и впечатления, которые не будут подавляющими, но хорошими, которых несложно достичь с помощью продукта. Можно упомянуть PITAYA NETWORK LIMITED. Недавно вышел Pocket Knight 2, жанр RPG RPG. Несмотря на то, что выпущен не долго, Pocket Knight 2 получил много положительных отзывов, много загрузок. Что касается PITAYA, это только второй продукт компании, но то, что продемонстрировал Pocket Knight 2, доказало зрелость и конкурентоспособность в мире PITAYA.



