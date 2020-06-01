Mage Legends погружает игроков в завораживающий мир фэнтези, где границы между магией и реальностью стираются. Главный герой - маг, на плечи которого ложится ответственность спасти свой мир от восстающей угрозы. Путешествуя по разнообразным локациям, игроки будут изучать множество заклинаний, встречаться с уникальными персонажами, каждый из которых имеет свою историю и способности. Битвы в Mage Legends динамичны, требуют стратегического мышления и позволяют экспериментировать с комбинациями заклинаний. Кроме того, эпическая история игры, полная интриг, дружбы и героических моментов, делает ее не просто ролевой игрой, но настоящим эпосом о жертвах, лидерстве и магии.
МОД 1
- МОД МЕНЮ
- Мод Бога и Убийство Одним Ударом.
- Награда в виде двойной монеты.
МОД 2
1. Неограниченное количество монет
2. Неограниченное количество Бриллиантов
Скачать Mage Legends: Магия лучник (Мод, Много денег) v1.6.20 MOD APK
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