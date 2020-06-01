Описание

Mage Legends погружает игроков в завораживающий мир фэнтези, где границы между магией и реальностью стираются. Главный герой - маг, на плечи которого ложится ответственность спасти свой мир от восстающей угрозы. Путешествуя по разнообразным локациям, игроки будут изучать множество заклинаний, встречаться с уникальными персонажами, каждый из которых имеет свою историю и способности. Битвы в Mage Legends динамичны, требуют стратегического мышления и позволяют экспериментировать с комбинациями заклинаний. Кроме того, эпическая история игры, полная интриг, дружбы и героических моментов, делает ее не просто ролевой игрой, но настоящим эпосом о жертвах, лидерстве и магии.



