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Mage Legends: Магия лучник (Мод, Много денег)

Mage Legends: Магия лучник 1.6.20

Много денег
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Версия:
1.6.20
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
NOXGAMES
Категория:
На русском / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 151 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
3 748
Скриншоты
Описание

Mage Legends погружает игроков в завораживающий мир фэнтези, где границы между магией и реальностью стираются. Главный герой - маг, на плечи которого ложится ответственность спасти свой мир от восстающей угрозы. Путешествуя по разнообразным локациям, игроки будут изучать множество заклинаний, встречаться с уникальными персонажами, каждый из которых имеет свою историю и способности. Битвы в Mage Legends динамичны, требуют стратегического мышления и позволяют экспериментировать с комбинациями заклинаний. Кроме того, эпическая история игры, полная интриг, дружбы и героических моментов, делает ее не просто ролевой игрой, но настоящим эпосом о жертвах, лидерстве и магии.



Информация о модах

МОД 1


  • МОД МЕНЮ
  • Мод Бога и Убийство Одним Ударом.
  • Награда в виде двойной монеты.


МОД 2

1. Неограниченное количество монет
2. Неограниченное количество Бриллиантов

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 Теги темы: Много денег

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Скачать Mage Legends: Магия лучник (Мод, Много денег) 151 Мб Ссылка 2 151 Мб

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