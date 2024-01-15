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География: страны мира (игра) (Мод, Unlocked)

География: страны мира (игра) (Мод, Unlocked) 3.23

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Версия:
3.23
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Qbis Studio
Категория:
На русском / Викторины
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 40 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
4 165

"География: страны мира" представляет собой увлекательное обучающее приложение, предназначенное для проверки и обогащения знаний пользователей о географии мира. Это приложение задает вопросы, связанные с различными аспектами географии, такими как местоположение стран, городов, физическая география, временные зоны и даже созвездия. Викторина по карте мира создана с целью стимулировать интерес пользователей к изучению географии и помочь им расширить свои знания о мире.


Приложение обещает удовлетворить потребности тех, кто стремится изучать мир и его географию. Вопросы, представленные в приложении, позволяют пользователям активно участвовать в процессе обучения и развивать свои географические навыки. Все это делает приложение Викторина по карте мира полезным инструментом для образования и развлечения.



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 Теги темы: Unlocked

Скачать География: страны мира (игра) (Мод, Unlocked) 3.23 взлом

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Скачать География: страны мира (игра) (Мод, Unlocked) 40 Мб Ссылка 2 40 Мб

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