География: страны мира (игра) (Мод, Unlocked) 3.23
"География: страны мира" представляет собой увлекательное обучающее приложение, предназначенное для проверки и обогащения знаний пользователей о географии мира. Это приложение задает вопросы, связанные с различными аспектами географии, такими как местоположение стран, городов, физическая география, временные зоны и даже созвездия. Викторина по карте мира создана с целью стимулировать интерес пользователей к изучению географии и помочь им расширить свои знания о мире.
Приложение обещает удовлетворить потребности тех, кто стремится изучать мир и его географию. Вопросы, представленные в приложении, позволяют пользователям активно участвовать в процессе обучения и развивать свои географические навыки. Все это делает приложение Викторина по карте мира полезным инструментом для образования и развлечения.
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