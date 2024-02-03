android-1.ru / Игры / На русском / Bermuda Adventures: ферма (Мод, Много денег)
Bermuda Adventures: ферма (Мод, Много денег)

Bermuda Adventures: ферма (Мод, Много денег) 1.18.1

21
4
Скачать (185 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
BELKA GAMES
Версия:
1.18.1
Категория:
На русском / Приключения
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 185 Мб
id приложения:
com.samfinaco.paradise
Русский язык:
Есть
Лайков:
21
Комментарии:
3
Просмотров:
22 715

Bermuda Adventures - это захватывающая фермерская игра, в которой игроки отправляются в увлекательное приключение после крушения и находят себя на необитаемом острове. Им предстоит столкнуться с множеством загадочных опасностей и вызовов, а также строить новую цивилизацию и создавать подходящие места для жизни.


Игра предоставляет игрокам возможность взять на себя роль выжившего и превратить необитаемый остров в уютный рай. Они должны будут собирать ресурсы, строить жилища, обустраивать остров и развивать его, чтобы сделать его жизнеспособным и комфортным местом для обитания.


Одним из привлекательных аспектов игры является наличие разнообразных задач и приключений, которые стимулируют игроков и поддерживают интерес к игре. Будь то исследование острова, поиск ресурсов или взаимодействие с другими выжившими, Bermuda Adventures предоставляет множество возможностей для веселой и захватывающей игры.


Скриншоты

Информация о модах

Неограниченное количество драгоценных камней.


Информация: Используйте драгоценные камни, чтобы приобрести все пропущенное, ускорить и т.д.

 Теги темы: Много денег, фермы

Скачать Bermuda Adventures: ферма (Мод, Много денег) 1.18.1 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Bermuda Adventures: ферма (Мод, Много денег)
185 Мб
Ссылка 2
185 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
Dice Dreams™️ (Мод, Много денег)
Dice Dreams™️ (Мод, Много денег)
Версия: 1.77.3.19618
Travel Town (Мод, Много энергии)
Travel Town (Мод, Много энергии)
Версия: 2.12.500
Cleaning Idle (Мод, Бесплатные покупки)
Cleaning Idle (Мод, Бесплатные покупки)
Версия: 1.7
Побег игра: тюремное приключение 2 (Мод, Много подсказок)
Побег игра: тюремное приключение 2 (Мод, Много подсказок)
Версия: 30
Haunted Laia (Мод, Unlocked)
Haunted Laia (Мод, Unlocked)
Версия: 1.0.46
Airport Security (Мод, Бесплатные награды)
Airport Security (Мод, Бесплатные награды)
Версия: 1.3.0
Потерянный рай (Paradise Lost) (Мод, Без рекламы)
Потерянный рай (Paradise Lost) (Мод, Без рекламы)
Версия: 1.0.28
Гладиаторы: Выживание в Риме (Мод, Много денег)
Гладиаторы: Выживание в Риме (Мод, Много денег)
Версия: 1.32.2

Отзывы о Bermuda Adventures: ферма (Мод, Много денег)


Комментарии (3)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Lensifal
Lensifal Администраторы 16 декабря 2023 00:36
Гость Анна,
удалите старое
0
Ответить
Гость Анна
Гость Анна 15 декабря 2023 21:19
Не получилось установить, надпись конфликтует с установленным приложением
0
Ответить
Гость Антон
Гость Антон 29 ноября 2023 12:20
Открываешь парк аттракционов и всё, больше ничего нельзя сделать. Иконок для действий никаких
+1
Ответить