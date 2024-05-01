Гладиаторы: Выживание в Риме (Мод, Много денег) - Динамичная захватывающая ролевая игра с механикой выживания и элементами градостроительства для создания собственного уникального мира эпохи гладиаторов с улиц древнего Рима. Вы играете за Романа, который дезертировал из армии и должен испытать свои силы в дебрях Европы. Помимо борьбы за свою жизнь со свирепыми врагами, вам также предстоит освобождать рабов от жестоких солдат и исследовать фантастические тайны в неизведанных варварских землях.





Шаг за шагом вы будете строить город свободы и процветания. В игре реализована надежная ролевая механика, включающая боевые способности, оружие ближнего и дальнего боя, доспехи и щиты для защиты, создание предметов (оружия, доспехов) из ресурсов, которые вы собираете во время фаз битвы или исследования. У вашего персонажа также есть счетчик голода, который ограничивает ваше игровое время, а также другие