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Гладиаторы: Выживание в Риме (Мод, Много денег)

Гладиаторы: Выживание в Риме (Мод, Много денег) 1.32.3

60
60
Скачать (410 Мб)
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Версия:
1.32.3
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Colossi Games
Категория:
На русском / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 410 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
102 123

Гладиаторы: Выживание в Риме (Мод, Много денег) - Динамичная захватывающая ролевая игра с механикой выживания и элементами градостроительства для создания собственного уникального мира эпохи гладиаторов с улиц древнего Рима. Вы играете за Романа, который дезертировал из армии и должен испытать свои силы в дебрях Европы. Помимо борьбы за свою жизнь со свирепыми врагами, вам также предстоит освобождать рабов от жестоких солдат и исследовать фантастические тайны в неизведанных варварских землях.


Шаг за шагом вы будете строить город свободы и процветания. В игре реализована надежная ролевая механика, включающая боевые способности, оружие ближнего и дальнего боя, доспехи и щиты для защиты, создание предметов (оружия, доспехов) из ресурсов, которые вы собираете во время фаз битвы или исследования. У вашего персонажа также есть счетчик голода, который ограничивает ваше игровое время, а также другие


Скриншоты

Информация о модах

Мод 1

  • МОД МЕНЮ
  • Бог Мод
  • Множитель скорости передвижения
  • Множитель скорости атаки

Мод 2

РЕЖИМ БОГА

 Теги темы: Много денег, Встроенный кэш

Скачать Гладиаторы: Выживание в Риме (Мод, Много денег) 1.32.3 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Гладиаторы: Выживание в Риме (Мод, Много денег) 410 Мб Ссылка 2 410 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Гладиаторы: Выживание в Риме (Мод, Много денег)


Комментарии (43)
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sstratulat2018
sstratulat2018 16 января 2024 04:52
Я обожаю этот сайт - всё идеально работает - спасибо вам

КЛАСС КЛАСС КЛАСС ЭТОМУ САЙТУ
-1
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sstratulat2018
sstratulat2018 14 января 2024 15:18
Всем привет : Я у себя в Одноклассниках загрузил видео - как установить Гладиаторы выживание в риме на андроид - тот самый первый супер мод - что я всё время рассказывал вам про него....
Найти меня в Одноклассниках можешь так : моё имя ( Сергей ) фамилия ( Казахстан ) мне 44года 02.09.1979
Сылки сейчас тут удаляют - читай мои коменты ниже тут на сайте - найдёшь ссылку на мои Одноклассники - скопируй любым способом - на ютубе и в браузере есть такое и на андроид и на пк : ( как скопировать некопируемое ) или перепеши на листок мою ссылку и введи в любом браузере - вообщем захочешь сделаешь....там у меня фото бессконечности - и три ссылки - видео будет четвёртое....Удачи друг - и верь в лучшее.....

Успей найти меня : пока ссылку : и мои коменты не удалили
Я бывает иной раз выложу супер прохождение ( ГАЙД ) по этой и других играх - всё возможно - не знаю - моим одноклассникам уже много времени - как наплывёт так и выложу видео - если что не понятно пишите мне там - отвечу - увижу ваше сообщение и отвечу - просто не забудь посмотреть -
Пишу своими словами - по другому не умею
-5
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sstratulat2018
sstratulat2018 13 января 2024 08:25
Всем привет : Хочу сказать по поводу супер мода на другом сайте где я играю - там всё работает на ура....
Что в том моде : 1) Скорость бега 30 - но выставляй 10 ( 30 скорость бешенная ) - на 10-тке можно пробигать сквозь ограждения 2) режим бога - тебя вообще ни кто не трогает 3) атака 999 - убиваешь всех быстро
1) Скачивай с того сайта всегда первый мод - это об этом моде я тебе рассказываю 2) Второй мод у меня не работает 3) Как и на этом сайте то же....
Сам мод у меня в Одноклассниках :
Ссылка уже есть тут - ищи ниже в моих комментариях......Так как ссылки уже нельзя ставить - уже пробовал сейчас....
По поводу что игра может не устанавливаться - хочу добавить - Запомните подписи на файл бывают разные - вот и не совпадение - не устанавливается игра - нужно скачивать только с одного сайта где и качал предыдущую версию - ну типа обновить игру....
Как найти меня в Одноклассниках - тут в комментариях ниже найдёшь как - там у меня всё есть как найти....Там всего три поста - два на гладиаторов и третий на мод daisho rpg - моё фото там - бесконечная восьмёрка - или просто скопируй с этого сайта мою ссыль на Одноклассники - если получится - вообщем дерзайте......
С НОВЫМ ГОДОМ ВАС

Если не копируется ссылка - ищи в ютубе или браузере как копировать - этого добра как и на пк и андроид есть много
-1
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Lensifal
Lensifal Администраторы 5 января 2024 18:44
Draga,
постараемся скоро обновить
+2
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Draga
Draga 5 января 2024 15:38
Где блин обновление
-4
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sstratulat2018
sstratulat2018 3 декабря 2023 12:01
Ребята всем привет.Прочитал комментарии - я в шоке.Не работает вылетает игра.Обьясняю ещё раз подробно - если не хотите читать ниже мои коменты.1) Удали свою версию этой игры и установи эту.2) Если и это не помогло - удали игру с плей игр - ой как поможет.
Но суть не в этом : Хочу дать вам супер мод на эту игру : что в этом моде : 1) Сумашедшая скорость 2) супер быстрая атака 3) И как всегда работает - режим Бога - вас ни кто не трогает.4) Ссылка на мои Одноклассники :
https://ok.ru/profile/601019159323?utm_campaign=android_share&utm_content=profile
Просто скопируй и вставь в свой браузер - там ты и найдёшь этот супер мод у меня в Одноклассниках...Так как прямые ссылки тут удаляют...
Найди меня ещё так : (и)Сергей (ф)Казастан 44года Казахстан г.Державинск - Захочешь найдёшь

Если всё равно вылетает игра - просто выстави все настройки к этой игре...Там есть такая настройка ( Поверх всех окон ) Из-за этого может и происходят вылеты...ПРОБУЙ
-4
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Ром
Ром 7 октября 2023 13:08
Не работает, как только включаешь режим бога, сразу выкидывает из игры
+4
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sstratulat2018
sstratulat2018 11 августа 2023 10:33
Друзья - я у себя в Одноклассниках - выложил видео ( время видео 19мин.48сек. ) - как работает супер мод - и это ещё не все фишки этого невероятно потрясающего мода - следи за новостями тут на сайте - и у меня в Одноклассниках

Как найти меня в Одноклассниках ищи в моих комментариях тут на сайте - мой ник : sstratulat2018 ... Встретимся там - Удачи :
Гладиаторы Рима

Как найти меня в Одноклассниках информация устарела - работают только ссылки - ищи если надо
-1
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sstratulat2018
sstratulat2018 9 августа 2023 08:35
Сегодня или завтра я выложу описание прохождения- по этой игре - а не сами видео - так будет проще - читай моё прохождение у меня в одноклассниках - ссылку на мои одноклассники - ищи тут на сайте - в моих комментариях - их много - просто скопируй ссылку и вставь в браузер или приложение одноклассники - и попадёшь ко мне - до встречи там - П \С : Пишу как могу не обесудте...Пака...
+4
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sstratulat2018
sstratulat2018 5 августа 2023 12:17
Так как мои ссылки удалили - переходи ко мне в одноклассники там у меня в ленте есть эта ссылка на супер мод

Просто скопируй мою ссылку и вставь в любой браузер или приложение и ты попадёшь ко мне - сама ссылка на мои одноклассники :

https://m.ok.ru/dk?st.cmd=userProfile&tkn=6227&_prevCmd=userMain&_aid=leftMenuClick
-4
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