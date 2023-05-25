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Открытый мир Онлайн. Песочница (Мод, Без рекламы)

Открытый мир Онлайн. Песочница (Мод, Без рекламы) 0.9.0

58
8
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Версия:
0.9.0
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Strazh Games
Категория:
На русском / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 323 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
16 439

Open World MMO Sandbox Online Mod APK - это игра, которая превращает вашу мечту о создании кроссплатформенной бизнес-империи в реальность. В этой захватывающей игре вам предоставляется возможность взять на себя роль предпринимателя и строить свою бизнес-империю с нуля.


Вам предстоит исследовать обширный открытый мир, полный разнообразных ландшафтов, ресурсов и возможностей. От пересеченной местности до величественных гор - вы сможете использовать все эти ресурсы для развития своего бизнеса. Вам придется управлять фабриками, добывать и обрабатывать ресурсы, создавать товары и удовлетворять потребности вашей виртуальной аудитории.


Однако, чтобы достичь успеха, вам придется столкнуться с ожесточенной конкуренцией и различными испытаниями. Вам нужно будет использовать все свои навыки вождения и стратегическое мышление, чтобы разработать умную и прибыльную бизнес-модель. Принимайте решения, которые приведут к максимизации прибыли, расширению вашего влияния и превращению вашего бизнеса в настоящую империю.


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Скачать Открытый мир Онлайн. Песочница (Мод, Без рекламы) 0.9.0 взлом

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Скачать Открытый мир Онлайн. Песочница (Мод, Без рекламы) 323 Мб Ссылка 2 323 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Открытый мир Онлайн. Песочница (Мод, Без рекламы)


Комментарии (5)
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Ага
Ага 4 декабря 2023 15:19
Картинка не соответствовала к игре, да и игра в вообщем не работала, нафиг вы вообще взломку сделали?
-2
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Ataman56
Ataman56 15 сентября 2023 14:07
Я скачивал старую версию с вашего сайта и всё рано пишет что они комфликтуют
+2
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Lensifal
Lensifal Администраторы 14 сентября 2023 00:07
Ataman56,
скоро обновим
+1
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Ataman56
Ataman56 13 сентября 2023 21:50
Обновите пожалуйста
+1
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Александр Прутской
Александр Прутской 25 мая 2023 19:13
Привет всем,игра норм👍✅
Если что мой ник👉 РЕЗВЫЙ 👈
+2
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