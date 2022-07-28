Darkest AFK－Idle RPG Фэнтези ролевая игра баттлер (Мод, Много денег) 2.0.15
Darkest AFK－Idle RPG Фэнтези ролевая игра баттлер (Мод, Много денег) - Встречайте командную RPG-игру в фэнтезийном мире полном опасностей и приключений. Вы на своём пути будете постоянно сталкиваться с могущественными существами, бандитами и прочими врагами.
Игроки могут действовать как в одиночном режиме, так и в пошаговом развитии, а также в дальнейшем развитии вместе с сюжетной линией и в PvP. Продемонстрируйте противникам своих подготовленных бойцов и слаженность их работы на поле боя. Что ж, высококачественная графика с мрачным чувством - все это обеспечивает необходимый уровень развлечений, чтобы полностью погрузиться в процесс.
МОД 1
- Деньги можно использовать, даже если их не хватает!
МОД 2
- Меню модов
- Обман валюты (тратьте ресурсы, даже если удерживается недостаточная сумма) (Используйте с осторожностью)
- Неограниченное использование навыков (враги PVP также извлекают из этого выгоду)
Если вы столкнулись с ошибкой при запуске, очистите кэш приложения, принудительно закройте и повторите попытку.
Скачать Darkest AFK－Idle RPG Фэнтези ролевая игра баттлер (Мод, Много денег) 2.0.15 взлом
Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство