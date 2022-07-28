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Darkest AFK－Idle RPG Фэнтези ролевая игра баттлер (Мод, Много денег)

Darkest AFK－Idle RPG Фэнтези ролевая игра баттлер (Мод, Много денег) 2.0.15

12
7
Скачать (192 Мб)
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Требования:
Android Зависит от устройства
Разработчик:
Three wishes slot machines game studio
Версия:
2.0.15
Категория:
На русском / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 192 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
25 422

Darkest AFK－Idle RPG Фэнтези ролевая игра баттлер (Мод, Много денег) - Встречайте командную RPG-игру в фэнтезийном мире полном опасностей и приключений. Вы на своём пути будете постоянно сталкиваться с могущественными существами, бандитами и прочими врагами.


Игроки могут действовать как в одиночном режиме, так и в пошаговом развитии, а также в дальнейшем развитии вместе с сюжетной линией и в PvP. Продемонстрируйте противникам своих подготовленных бойцов и слаженность их работы на поле боя. Что ж, высококачественная графика с мрачным чувством - все это обеспечивает необходимый уровень развлечений, чтобы полностью погрузиться в процесс.


Скриншоты

Информация о модах

МОД 1

  • Деньги можно использовать, даже если их не хватает!


МОД 2

  • Меню модов
  • Обман валюты (тратьте ресурсы, даже если удерживается недостаточная сумма) (Используйте с осторожностью)
  • Неограниченное использование навыков (враги PVP также извлекают из этого выгоду)


Если вы столкнулись с ошибкой при запуске, очистите кэш приложения, принудительно закройте и повторите попытку.

 Теги темы: Много денег

Скачать Darkest AFK－Idle RPG Фэнтези ролевая игра баттлер (Мод, Много денег) 2.0.15 взлом

Скачать из Google Play
MOD V1 192 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 192 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Darkest AFK－Idle RPG Фэнтези ролевая игра баттлер (Мод, Много денег)


Комментарии (2)
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Чебухашка
Чебухашка 29 декабря 2022 01:21
Словил бан быстро, видать перебор с использованием мода
+7
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Алексей
Алексей 28 июля 2022 07:44
Бан прилетает быстро в чем смысл мода?
+5
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