Описание

Final Fantasy уже давно перестала быть чем-то странным для многих игроков по всему миру, потому что игра настолько популярна. Практически все игры этой серии получили большой успех и положительные отзывы игроков. В дополнение к основным версиям, пост-игра также получила большую пользу от игроков. Одним из самых популярных сиквелов является четвертая часть игры под названием Final Fantasy IV: The After Years.. Эта игра была выпущена в 2008 году и является продолжением четвертой части, родившейся в 1991 году, и имела большой успех во всем мире. В 2015 году творческая команда игры решила переделать и выпустить мобильную версию и ПК, чтобы игроки могли испытать ее. В эту игру многие игроки рассчитывают сыграть. Если у вас не было возможности раньше, сейчас это отличный шанс, потому что игра доступна на мобильных платформах.





Сюжет игры разворачивается через 17 лет после событий четвертого сезона, чтобы игроки могли продолжить историю. В четвертом сезоне мы узнаем, что вторая луна исчезла, мир восстановлен в Дамциане, Эблане и Деревне Тумана. Что касается Королевства баронов, то под властью Сесила и Розы им двоим очень хорошо удалось для роста страны. Но 17 лет спустя вторая луна появилась снова, и на этот раз ее расстояние от Земли стало намного ближе. Он скрывает свет от звезд, и никто не знает, что это значит. Но однажды из Сеодора, вместе с Бигги и Веджем, присоединились к военно-воздушным силам под названием Red Wings, чтобы сражаться. Он решил покинуть это королевство, чтобы добиться своих достижений и избежать тени своих родителей. Но когда он покинул владения, королевство баронов было атаковано монстрами, и у него больше не было сил сопротивляться. В результате была похищена королева Роза, в то же время, Красные Крылья также подверглись нападению, и Сеодор остался единственным живым. Как только он узнал о нападении, он быстро вернулся в королевство, чтобы помочь, но было уже слишком поздно. Так что же будет с принцем? Сможет ли он спасти свою мать и восстановить власть королевства?

Опасное путешествие в игре

История игры разделена на десять различных сюжетных глав, которые игроки могут изучить. Итак, чтобы пройти игру, игроку нужно пройти все десять глав. В каждой главе игрок должен выполнить множество задач, чтобы завершить эту главу и перейти к следующей главе. Игроки будут играть на глазах у множества разных персонажей, в зависимости от сюжета игры. Например, в сказке Сеодора игрок будет управлять Сеодором, при переходе в «Рассказ Каина», «Рассказ Лунариана» игрок будет управлять соответствующими персонажами. Общее количество персонажей, которыми играют игроки, составляют девять разных людей, и они встретятся, чтобы сформировать команду. Игрокам придется пройти через множество различных задач, которые игра назначила игроку, чтобы завершить игру, но это путешествие будет непростым, когда игрок столкнется с множеством разных монстров.

Знакомая боевая механика

В игре сохранен пошаговый боевой механизм, который игроки часто видят во многих других играх, и эта версия римейка такая же. В игре по-прежнему применяется система случайных встреч: когда игрок встречает монстра, экран переключается на боевой механизм, чтобы начать игру. Когда наступает очередь игрока, игрок управляет персонажем своей команды, чтобы атаковать врага. Игроки и монстры будут по очереди атаковать друг друга, пока один из двух побежденных не умрет, а другой победит. Игроки могут управлять каждым воином, чтобы атаковать врага, а не командовать всем. Это сделает стратегию в игре, когда игроку нужно знать, какой навык использовать.

Разнообразные навыки

В игре есть много разных навыков каждого персонажа, которые игроки могут использовать в бою. Обычно они делятся на два типа для использования игроками: навыки атаки и навыки восстановления. Игроки должны знать, какие навыки использовать в каждом конкретном случае, чтобы легко выиграть. Во время игры игроки могут повышать уровень и изучать новые боевые навыки.

Лунные фазы

В этой игре рассказывается о второй луне, поэтому луна существенно повлияет на силу персонажей. В зависимости от положения луны сила воинов может быть сильнее или слабее. Соответственно, некоторые монстры появляются только тогда, когда луна находится в определенном месте, где игроки должны сражаться.











