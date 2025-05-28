android-1.ru / Игры / На русском / Герой Королевства III (Полная версия)
Герой Королевства III (Полная версия)

Герой Королевства III (Полная версия) 1.2.12

0
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
1.2.12
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Lonely Troops
Категория:
На русском / Ролевые / Платные
Обновлено:
Сегодня, 15:46
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 540 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
609
Скриншоты
Описание

Hero of the Kingdom III представляет собой увлекательную фэнтезийную ролевую игру, которая позволяет игрокам окунуться в мир глубокого исследования и приключений. В этой игре игроки принимают на себя роль героя, стремящегося защитить своё королевство от древней угрозы зла, которая нависла над мирными землями.


Игра предлагает богатый и разнообразный мир, полный тайн и загадок. Игрокам предстоит путешествовать по лесам, полям, деревням и другим местам, каждое из которых обладает своими уникальными заданиями и квестами. Помощь гражданам в выполнении их заданий не только способствует прогрессу в игре, но и позволяет погрузиться в жизнь королевства, узнать истории его обитателей и стать настоящим героем для них.


Сражения с монстрами и другими врагами требуют от игроков не только ловкости и сноровки, но и стратегического мышления. Обширное дерево навыков и разнообразный инвентарь позволяют подбирать индивидуальный стиль боя, адаптируясь к различным противникам и ситуациям на поле боя.


Информация о модах

Полная версия

Показать полностью

Скачать Герой Королевства III (Полная версия) v1.2.12 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать Герой Королевства III (Полная версия) 540 Мб Ссылка 2 540 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Sonic Mania Plus - NETFLIX (Мод, Unlocked)
Sonic Mania Plus - NETFLIX (Мод, Unlocked)
Version: 5.5.3
ZakuzakuCraft (Полная версия)
ZakuzakuCraft (Полная версия)
Version: 1.0.1
Trivia Spin－Эрудит Викторины (Мод, Много алмазов)
Trivia Spin－Эрудит Викторины (Мод, Много алмазов)
Version: 1.6
симулятор полета на самолете (Мод, Много золота)
симулятор полета на самолете (Мод, Много золота)
Version: 4.0
Мотокросс mx Dirt Bike игры (Мод, Много монет)
Мотокросс mx Dirt Bike игры (Мод, Много монет)
Version: 3.1
Honor of Kings (Полная версия)
Honor of Kings (Полная версия)
Version: 9.2.1.8
Девушка-охотница - Idle RPG (Мод меню)
Девушка-охотница - Idle RPG (Мод меню)
Version: 1.9.4
Время снайпера: полигон (Мод, Unlocked)
Время снайпера: полигон (Мод, Unlocked)
Version: 1.9

Отзывы о Герой Королевства III (Полная версия)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив