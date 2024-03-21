Raising a Girl Hunter - захватывающая ролевая игра, где вы воплощаете девочку-кошку по имени Михо, чья задача - ловить разгулявшихся монстров, заселяющих окружающие земли. Погрузитесь в увлекательное приключение, исследуя яркие миры в поисках беглецов, которые сеют хаос.





Захваченных существ вы можете поместить в тюрьму, чтобы приручить их и стать ими друзьями. Настройте снаряжение и развивайте навыки для эффективного сражения с врагами. Собирайте награды, одолевая известных монстров, и получайте удовольствие от каждой победы.





Raising a Girl Hunter предлагает уникальный геймплей, включающий в себя казуальную атмосферу охоты, прекрасную аниме-графику и множество увлекательных элементов. Наслаждайтесь механикой развития персонажа в режиме ожидания, заводите дружбу с монстрами, принимайте участие в забавных мини-играх и делайте множество интересных открытий по мере продвижения в игре.