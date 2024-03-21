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Девушка-охотница - Idle RPG (Мод меню)

Девушка-охотница - Idle RPG (Мод меню) 1.4.2

Охота на монстров с девочкой-кошкой Михо
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1
Скачать (300 Мб)
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Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Firstgames Inc.
Версия:
1.4.2
Категория:
На русском / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 300 Мб
id приложения:
com.firstgames.girlhunter
Русский язык:
Есть
Лайков:
0
Комментарии:
2
Просмотров:
1 001

Raising a Girl Hunter - захватывающая ролевая игра, где вы воплощаете девочку-кошку по имени Михо, чья задача - ловить разгулявшихся монстров, заселяющих окружающие земли. Погрузитесь в увлекательное приключение, исследуя яркие миры в поисках беглецов, которые сеют хаос.


Захваченных существ вы можете поместить в тюрьму, чтобы приручить их и стать ими друзьями. Настройте снаряжение и развивайте навыки для эффективного сражения с врагами. Собирайте награды, одолевая известных монстров, и получайте удовольствие от каждой победы.


Raising a Girl Hunter предлагает уникальный геймплей, включающий в себя казуальную атмосферу охоты, прекрасную аниме-графику и множество увлекательных элементов. Наслаждайтесь механикой развития персонажа в режиме ожидания, заводите дружбу с монстрами, принимайте участие в забавных мини-играх и делайте множество интересных открытий по мере продвижения в игре.


Скриншоты

Информация о модах
  • МЕНЮ МОД
  • Множитель урона
  • Режим бога
  • Максимальная дальность атаки (быстрое убийство монстра)
 Теги темы: Мод меню

Скачать Девушка-охотница - Idle RPG (Мод меню) 1.4.2 взлом

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Скачать Девушка-охотница - Idle RPG (Мод меню)
300 Мб
Ссылка 2
300 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Девушка-охотница - Idle RPG (Мод меню)


Комментарии (2)
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Soha
Soha 22 марта 2024 16:57
Бан прилетел моментально на главном экране игры
0
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FistaDont
FistaDont 21 марта 2024 19:05
Скачивается совсем другое
0
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