Jujutsu Kaisen Phantom Parade — это захватывающая аниме-ролевая игра, которая переносит вас в захватывающий мир, созданный на основе популярного анимационного сериала. В этой игре вам предстоит сразиться с проклятыми духами, используя жесты рук для произнесения заклинаний, в точности как в аниме. Отправляйтесь на исследование жутких мест и покоряйте этажи, наполненные опасностями и загадками.





Один из ключевых элементов игры - это возможность усиления персонажей, таких как Юджи, Мегуми и Маки, через уникальную систему развития. Путешествуя по миру Jujutsu Kaisen Phantom Parade, вы сможете раскрывать потенциал своих героев и развивать их способности, чтобы стать более могущественными в битвах.