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Jujutsu Kaisen Phantom Parade (Мод меню)

Jujutsu Kaisen Phantom Parade (Мод меню) 1.8.0

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Версия:
1.8.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Sumzap Inc.
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 150 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
664

Jujutsu Kaisen Phantom Parade — это захватывающая аниме-ролевая игра, которая переносит вас в захватывающий мир, созданный на основе популярного анимационного сериала. В этой игре вам предстоит сразиться с проклятыми духами, используя жесты рук для произнесения заклинаний, в точности как в аниме. Отправляйтесь на исследование жутких мест и покоряйте этажи, наполненные опасностями и загадками.


Один из ключевых элементов игры - это возможность усиления персонажей, таких как Юджи, Мегуми и Маки, через уникальную систему развития. Путешествуя по миру Jujutsu Kaisen Phantom Parade, вы сможете раскрывать потенциал своих героев и развивать их способности, чтобы стать более могущественными в битвах.


Скриншоты

Информация о модах
  • Меню модов
  • Множитель урона
  • Множитель защиты
  • Режим бога

Примечание. Множители запутаны, и их эффект абсурдно усиливается.

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