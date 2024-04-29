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Warlords: Legends of Andoran (Мод, Много денег)

Warlords: Legends of Andoran (Мод, Много денег) 1.3.4

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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Banditos Studio
Версия:
1.3.4
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 270 Мб
id приложения:
studio.banditos.banditos6
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
315

Warlords: Legends of Andoran - это захватывающее ролевое приключение, которое переносит стратегические пошаговые бои на мобильные устройства. В этой игре вы сможете собрать команду из разнообразных героев, каждый из которых обладает уникальными способностями и навыками.


Вас ждет захватывающая сюжетная кампания, где вы будете сражаться с колоссальными боссами и исследовать обширные миры. Каждый бой будет испытанием вашей стратегии и тактики, поскольку вы столкнетесь с разнообразными противниками, требующими различного подхода к бою. Одним из ключевых элементов игры является настройка оборудования и улучшений вашей команды. Вы сможете подобрать лучшее снаряжение для каждого героя и разработать оптимальную стратегию развития, чтобы преодолеть все препятствия на своем пути.


Кроме того, вас ждут захватывающие PvP-дуэли на арене, где вы сможете проверить свои навыки и стратегию против других игроков. Благодаря глубокому геймплею и масштабным сражениям, Warlords: Legends of Andoran удовлетворит даже самых требовательных поклонников ролевых игр, которые ищут захватывающие портативные групповые сражения.


Скриншоты

Информация о модах
  • Меню модов
  • Неограниченный драгоценный камень
  • Золото никогда не убывает
 Теги темы: Много денег

Скачать Warlords: Legends of Andoran (Мод, Много денег) 1.3.4 взлом

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Скачать Warlords: Legends of Andoran (Мод, Много денег)
270 Мб
Ссылка 2
270 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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