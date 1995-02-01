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RPG Aero Tales Online - MMORPG (Мод меню)

RPG Aero Tales Online - MMORPG (Мод меню) 1.2.95

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Версия:
1.2.95
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Anisage Games
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 470 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
460
Скриншоты
Описание

Aero Tales Online предлагает вам возможность окунуться в захватывающий мир фэнтезийной MMORPG, где каждый игрок может найти что-то для себя. Создайте своего персонажа из одного из шести доступных классов - воина, мага или рейнджера - и отправьтесь на путешествие, полное эпических приключений и опасностей.


Одним из ключевых элементов игры является богатство настроек и секретов, которые можно обнаружить в этом мире. Вы сможете настраивать своего персонажа, подбирая оптимальные комбинации навыков и экипировки, чтобы справиться с разнообразными вызовами, которые ждут вас в игре. Сражайтесь с другими игроками на конкурентных аренах гильдий или объединяйтесь с друзьями, чтобы сразиться с внушительными рейдовыми боссами. Система морали и широкие возможности для развития персонажа позволят вам по-новому взглянуть на игровой мир и подойти к каждому заданию или битве с уникальной стратегией.


Исследуйте обширные равнины, замерзшие горные вершины и многое другое, наслаждаясь красотой и разнообразием игровых локаций. Обширная система прокачки позволит вам развивать своего персонажа по своему усмотрению, открывая новые возможности и способности.


Информация о модах
  • МЕНЮ МОДОВ
  • Множитель скорости игрока X10 (работает в PVP и PVE)


Примечание . В игре можно загрузить данные объемом 3 ГБ.

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 Теги темы: Мод меню

Скачать RPG Aero Tales Online - MMORPG (Мод меню) v1.2.95 MOD APK

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Скачать RPG Aero Tales Online - MMORPG (Мод меню) 470 Мб Ссылка 2 470 Мб

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