Погрузитесь в увлекательное фэнтезийное приключение с NU: Carnival – Bliss, где каждый шаг открывает новые возможности для вас и ваших спутников. Отправляйтесь в волшебное путешествие, где ждут не только захватывающие приключения, но и нежные моменты романтики с членами вашего клана.





Проявите свою стратегическую мудрость в пошаговых битвах, где каждое решение может повлиять на ход событий. Великолепно иллюстрированные персонажи с их уникальными историями и личностями станут вашими надежными спутниками в этом путешествии.





Восстановите гармонию в хаотическом мире, преодолевая трудности и испытания. NU: Carnival – Bliss предлагает захватывающий гибрид ролевой игры и романтической визуальной новеллы, который точно заставит ваше сердце биться сильнее от ожидания следующего шага в этом захватывающем мире приключений и любви.