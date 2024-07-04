NU: Carnival - Bliss (Мод меню) 3.2.0
Погрузитесь в увлекательное фэнтезийное приключение с NU: Carnival – Bliss, где каждый шаг открывает новые возможности для вас и ваших спутников. Отправляйтесь в волшебное путешествие, где ждут не только захватывающие приключения, но и нежные моменты романтики с членами вашего клана.
Проявите свою стратегическую мудрость в пошаговых битвах, где каждое решение может повлиять на ход событий. Великолепно иллюстрированные персонажи с их уникальными историями и личностями станут вашими надежными спутниками в этом путешествии.
Восстановите гармонию в хаотическом мире, преодолевая трудности и испытания. NU: Carnival – Bliss предлагает захватывающий гибрид ролевой игры и романтической визуальной новеллы, который точно заставит ваше сердце биться сильнее от ожидания следующего шага в этом захватывающем мире приключений и любви.
- МЕНЮ МОДОВ
- Неограниченная энергия
- Множитель скорости
MOD V2
- 1. Меню
- 2. Множитель урона
- 3. Множитель защиты
Скачать NU: Carnival - Bliss (Мод меню) 3.2.0 взлом
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