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Legends Reborn: Последний бой (Мод, Бесконечная мана)

Legends Reborn: Последний бой (Мод, Бесконечная мана) 5.10.52

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Версия:
5.10.52
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
ACE GAME INTERNATIONAL LIMITED
Категория:
Ролевые / На русском
Обновлено:
Сегодня, 13:49
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 667 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
606
Скриншоты
Описание

Magnum Quest - это захватывающее приключение, которое позволяет вам начать свой путь от нуля до героя! В этой игре вы сражаетесь на обширной карте мира, призывая и повышая уровень своих мифических героев, объединяясь с товарищами по команде, чтобы выследить легендарного БОССА, захватывая башни и стремясь стать самым влиятельным игроком.


Magnum Quest сочетает в себе простой и приятный игровой процесс IDLE RPG с исключительной 3D-графикой, весельем и стратегическим исследованием. Здесь вы найдете творческих героев с уникальными личностями и историями, а также очаровательные голоса самых известных и талантливых актеров озвучивания в мире, включая Фреда Татаскьоре, Лору Бэйли, Маришу Рэй, Мэтью Мерсера, Робби Дэймонда, Ника Футтерман и многих других.


Информация о модах

Неограниченная мана

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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