Описание

Magnum Quest - это захватывающее приключение, которое позволяет вам начать свой путь от нуля до героя! В этой игре вы сражаетесь на обширной карте мира, призывая и повышая уровень своих мифических героев, объединяясь с товарищами по команде, чтобы выследить легендарного БОССА, захватывая башни и стремясь стать самым влиятельным игроком.





Magnum Quest сочетает в себе простой и приятный игровой процесс IDLE RPG с исключительной 3D-графикой, весельем и стратегическим исследованием. Здесь вы найдете творческих героев с уникальными личностями и историями, а также очаровательные голоса самых известных и талантливых актеров озвучивания в мире, включая Фреда Татаскьоре, Лору Бэйли, Маришу Рэй, Мэтью Мерсера, Робби Дэймонда, Ника Футтерман и многих других.