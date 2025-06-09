Legends Reborn: Последний бой (Мод, Бесконечная мана) 5.10.52
Magnum Quest - это захватывающее приключение, которое позволяет вам начать свой путь от нуля до героя! В этой игре вы сражаетесь на обширной карте мира, призывая и повышая уровень своих мифических героев, объединяясь с товарищами по команде, чтобы выследить легендарного БОССА, захватывая башни и стремясь стать самым влиятельным игроком.
Magnum Quest сочетает в себе простой и приятный игровой процесс IDLE RPG с исключительной 3D-графикой, весельем и стратегическим исследованием. Здесь вы найдете творческих героев с уникальными личностями и историями, а также очаровательные голоса самых известных и талантливых актеров озвучивания в мире, включая Фреда Татаскьоре, Лору Бэйли, Маришу Рэй, Мэтью Мерсера, Робби Дэймонда, Ника Футтерман и многих других.
Неограниченная мана
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Внимание▶
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Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.