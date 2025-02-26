Описание

Toilet Laboratory - это увлекательная игра, которая представляет собой захватывающее противостояние между агентами и скибиди туалетами. В этой игре вы возглавите скибиди туалетов и вас ждет множество увлекательных задач.





Вашей основной задачей будет поиск и найм уникальных бойцов, их тренировка, снабжение их экипировкой и разработка стратегий для последующих миссий. Вы сможете выбирать цели, которые соответствуют уровню подготовки ваших бойцов, и выполнять разнообразные задания, чтобы получать награды.





Игра предлагает большое разнообразие предметов, объектов, декораций и условий, что гарантирует, что вам не будет скучно во время игры. Вам предстоит развивать свою базу, улучшать бойцов и побеждать во всех задачах, чтобы достичь победы. Toilet Laboratory обещает быть захватывающим опытом для всех фанатов этого жанра игр.