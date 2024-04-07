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Sky Dancer: Parkour Freerunner (Мод, здоровье)

Sky Dancer: Parkour Freerunner (Мод, здоровье) 6.0.11

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Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Topebox
Версия:
6.0.11
Категория:
Приключения / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 523 Мб
id приложения:
pine.game.skydancer
Русский язык:
Есть
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
196

Sky Dancer Run - это увлекательная игра, которая отправит вас в захватывающее путешествие в воздухе. Вам предстоит взять на себя роль смелого паркуриста, готового бросить вызов гравитации и совершать невероятные прыжки между летающими островами.


Основной задачей игры является пройти каждый уровень, сохраняя равновесие и избегая столкновений с различными препятствиями. Это не так просто, как кажется, ведь вам придется совершать прыжки с высоких высот, в то время как валуны и камни будут мчится вниз, создавая дополнительные вызовы на вашем пути.


Игра обладает потрясающей графикой и захватывающим звуковым сопровождением, которые помогут вам окунуться в атмосферу свободы и адреналина. Вы сможете преодолевать все трудности и наслаждаться ощущением полета, когда ваш персонаж мчится по воздуху.


Скриншоты

Информация о модах

1. ПОВЫШЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ

2. ВЫСОКИЙ УРОН

Скачать Sky Dancer: Parkour Freerunner (Мод, здоровье) 6.0.11 взлом

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Скачать Sky Dancer: Parkour Freerunner (Мод, здоровье)
523 Мб
Ссылка 2
523 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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