Описание

Legendino: Dinosaur Battle приглашает вас в таинственный Затерянный Мир, населённый величественными динозаврами. Станьте исследователем, изучите этот удивительный мир и приведите свою команду динозавров к победе в напряжённых сражениях 3 на 3.





Используйте тактические навыки и стратегию, чтобы управлять своими динозаврами в битвах. Уникальная система случайных умений позволяет использовать атаки, защиту и специальные способности в самый подходящий момент. Победите всех трёх динозавров соперника и докажите, что вы лучший тренер в Legendino: Dinosaur Battle!