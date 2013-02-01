Legendino: Dinosaur Battle (Мод меню) 1.2.13
Захватывающие сражения и исследования в мире динозавров
Версия:
1.2.13
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Super Planet
Категория:
Обновлено:
Вчера, 12:44
Возраст:
Требуется места:
≈ 141 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
37
Описание
Legendino: Dinosaur Battle приглашает вас в таинственный Затерянный Мир, населённый величественными динозаврами. Станьте исследователем, изучите этот удивительный мир и приведите свою команду динозавров к победе в напряжённых сражениях 3 на 3.
Используйте тактические навыки и стратегию, чтобы управлять своими динозаврами в битвах. Уникальная система случайных умений позволяет использовать атаки, защиту и специальные способности в самый подходящий момент. Победите всех трёх динозавров соперника и докажите, что вы лучший тренер в Legendino: Dinosaur Battle!
Информация о модах
- Меню модов
- Неограниченный ресурс
- Неограниченное золото
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