Описание

Once Human переносит вас в мрачный мир E.OE, где человечество вынуждено бороться за существование после открытия таинственного портала, высвободившего смертельное загрязнение под названием Звездная Пыль. С момента, когда таинственная серебряная дверь распахнулась, реальность изменилась, атмосфера была отравлена, а города наполнились мутировавшими существами и чудовищными сущностями, ставшими ужасной угрозой для выживших.





Спустя 40 лет отчаянной борьбы на обломках цивилизации, среди людей появились Трансценденты — уникальные личности, обладающие особыми способностями, которые способны противостоять смертельным угрозам и вернуть надежду человечеству. Once Human приглашает вас в атмосферу постапокалиптической борьбы, где вы станете частью нового мира, полные решимости выжить и исследовать тайны, лежащие за Серебряной дверью.