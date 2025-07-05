Once Human (Мод, Без рекламы) v1.0.14
Борьба за выживание в мире после катастрофы в Once Human
Once Human переносит вас в мрачный мир E.OE, где человечество вынуждено бороться за существование после открытия таинственного портала, высвободившего смертельное загрязнение под названием Звездная Пыль. С момента, когда таинственная серебряная дверь распахнулась, реальность изменилась, атмосфера была отравлена, а города наполнились мутировавшими существами и чудовищными сущностями, ставшими ужасной угрозой для выживших.
Спустя 40 лет отчаянной борьбы на обломках цивилизации, среди людей появились Трансценденты — уникальные личности, обладающие особыми способностями, которые способны противостоять смертельным угрозам и вернуть надежду человечеству. Once Human приглашает вас в атмосферу постапокалиптической борьбы, где вы станете частью нового мира, полные решимости выжить и исследовать тайны, лежащие за Серебряной дверью.
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Запомни▶
Установка
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Обычные
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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