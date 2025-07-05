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Once Human (Мод, Без рекламы)

Once Human (Мод, Без рекламы) v1.0.14

Борьба за выживание в мире после катастрофы в Once Human

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Версия:
1.0.14
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Exptional Global
Категория:
Приключения / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 13:05
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 3.9 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
841
Описание

Once Human переносит вас в мрачный мир E.OE, где человечество вынуждено бороться за существование после открытия таинственного портала, высвободившего смертельное загрязнение под названием Звездная Пыль. С момента, когда таинственная серебряная дверь распахнулась, реальность изменилась, атмосфера была отравлена, а города наполнились мутировавшими существами и чудовищными сущностями, ставшими ужасной угрозой для выживших.


Спустя 40 лет отчаянной борьбы на обломках цивилизации, среди людей появились Трансценденты — уникальные личности, обладающие особыми способностями, которые способны противостоять смертельным угрозам и вернуть надежду человечеству. Once Human приглашает вас в атмосферу постапокалиптической борьбы, где вы станете частью нового мира, полные решимости выжить и исследовать тайны, лежащие за Серебряной дверью.


Информация о модах

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 Теги темы: Без рекламы

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Скачать Once Human (Мод, Без рекламы) 3.9 Гб Ссылка 2 3.9 Гб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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