Описание

Tokyo Ghoul Break the Chains переносит вас в темный и напряженный мир Токио, где гули скрываются среди людей, охотясь на них ради выживания. Главный герой, Кен Канеки, молодой книжный червь, оказывается втянутым в этот ужас после роковой аварии, в результате которой ему пересаживают орган гуля. Теперь он вынужден существовать между двумя мирами — человеческим и миром гулей, разрываемый между страхом и сомнением.





В этой игре вы погружаетесь в динамичные боевые сцены с персонажами в стиле 3D CG-анимации и сел-шейдингом, создавая по-настоящему захватывающее зрелище. Составьте команду из более чем 30 персонажей, каждый из которых обладает уникальными навыками. Возвращайтесь в культовые сцены и сюжетные моменты, переосмысленные в 3D-анимации, и испытайте этот мир, полный чарующей мрачности и неопределенности.