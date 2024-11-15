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Tokyo Ghoul · Break the Chains (Мод Меню)

Tokyo Ghoul · Break the Chains (Мод Меню) 3.3758

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Версия:
3.3758
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
FunCat Games
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 343 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
140
Скриншоты
Описание

Tokyo Ghoul Break the Chains переносит вас в темный и напряженный мир Токио, где гули скрываются среди людей, охотясь на них ради выживания. Главный герой, Кен Канеки, молодой книжный червь, оказывается втянутым в этот ужас после роковой аварии, в результате которой ему пересаживают орган гуля. Теперь он вынужден существовать между двумя мирами — человеческим и миром гулей, разрываемый между страхом и сомнением.


В этой игре вы погружаетесь в динамичные боевые сцены с персонажами в стиле 3D CG-анимации и сел-шейдингом, создавая по-настоящему захватывающее зрелище. Составьте команду из более чем 30 персонажей, каждый из которых обладает уникальными навыками. Возвращайтесь в культовые сцены и сюжетные моменты, переосмысленные в 3D-анимации, и испытайте этот мир, полный чарующей мрачности и неопределенности.


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Меню

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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Tokyo Ghoul · Break the Chains (Мод Меню) 343 Мб Ссылка 2 343 Мб

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