Версия:
7.0.113
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Cannon Cracker
Обновлено:
15-11-2024, 19:39
Возраст:
Требуется места:
≈ 714 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
58
Описание
Smashero.io – Hack-n-slash RPG — это динамичная ролевая игра, где каждая битва требует тактического подхода и скорости реакции. Погружаясь в мир захватывающих сражений, игроки могут исследовать и разблокировать уникальные локации, совершенствуя своего героя и его навыки. Игра предлагает глубокую систему развития персонажа, благодаря которой каждая победа становится ступенькой к достижению новых высот.
Эпическая боевая система Smashero.io обеспечивает насыщенный опыт в жанре hack-n-slash, сражаясь с множеством разнообразных врагов. Уникальные стили атак, хитроумные противники и богатый выбор навыков позволяют вам настраивать боевые стратегии и улучшать свой стиль игры.
Информация о модах
- Меню модов
- Множитель урона
- Бог Мод
- Навыки без перезарядки
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Скачать Smashero.io - Hack n slash RPG (Мод меню) v7.0.113 MOD APK
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