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Hero Blitz: Action Roguelike (Мод меню)

Hero Blitz: Action Roguelike (Мод меню) 1.2.0

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Версия:
1.2.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
ONDI
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 337 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
401
Скриншоты
Описание

Hero Blitz: Action Roguelike приглашает вас в захватывающее приключение по миру Блицопии, где только отважные герои могут восстановить мир и порядок. Одаренный силой стихий от Мечтательного Волшебника, ваш персонаж способен воскрешаться, чтобы снова и снова вступать в битву с древними врагами и злыми существами, которые угрожают безопасности королевств. Каждое поражение учит вас новым тактикам, а каждая победа приближает к цели — восстановлению гармонии в Блицопии.


Отправляйтесь на миссию, где вас ждут сложные и непредсказуемые сражения. Сразитесь с монстрами, исследуйте опасные земли и исправляйте ошибки, оставленные в прошлом. Возрождаться, учиться и становиться сильнее — вот ключ к победе в этом динамичном приключении. Смелость и стратегия помогут вам покорить Блицопию и принести мир этим живописным, но опасным землям!


Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Множитель урона
  • Режим Бога (не работает с боссом)
  • Множитель ОПЫТА
  • Неограниченная валюта
  • Получайте награды без рекламы


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 Теги темы: Мод меню

Скачать Hero Blitz: Action Roguelike (Мод меню) v1.2.0 MOD APK

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Скачать Hero Blitz: Action Roguelike (Мод меню) 337 Мб Ссылка 2 337 Мб

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