Версия:
1.14.1
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
VOODOO
Обновлено:
Сегодня, 13:17
Возраст:
Требуется места:
≈ 140 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
656
Описание
Walkers Attack - это захватывающий экшен-шутер от разработчика VOODOO, который обладает яркой и увлекательной атмосферой. В этой игре игроку предстоит встать на защиту главного героя, оставшегося единственным живым в огромном городе, захваченном зомби.
Игроку придется маневрировать по городу, использовать преграды и препятствия для защиты от нападающих зомби, собирать трофеи, исследовать локации в поисках нового оружия и экипировки, выполнять задания и бороться за выживание. Walkers Attack предоставляет множество возможностей для увлекательного времяпрепровождения и требует от игрока быстрых реакций и стратегического мышления.
Информация о модах
Получайте вознаграждение, не просматривая рекламу
Показать полностью
Скачать Walkers Attack (Мод, Без рекламы) v1.14.1 MOD APK
Скачать из Google Play
Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer