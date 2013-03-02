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Walkers Attack (Мод, Без рекламы)

Walkers Attack 1.14.1

Без рекламы
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Версия:
1.14.1
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
VOODOO
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 140 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
656
Скриншоты
Описание

Walkers Attack - это захватывающий экшен-шутер от разработчика VOODOO, который обладает яркой и увлекательной атмосферой. В этой игре игроку предстоит встать на защиту главного героя, оставшегося единственным живым в огромном городе, захваченном зомби.


Игроку придется маневрировать по городу, использовать преграды и препятствия для защиты от нападающих зомби, собирать трофеи, исследовать локации в поисках нового оружия и экипировки, выполнять задания и бороться за выживание. Walkers Attack предоставляет множество возможностей для увлекательного времяпрепровождения и требует от игрока быстрых реакций и стратегического мышления.


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Скачать Walkers Attack (Мод, Без рекламы) 140 Мб Ссылка 2 140 Мб

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Walkers Attack (Мод, Без рекламы)


Комментарии (1)
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Юра
Юра 30 мая 2024 09:51
Взлом как то не очень на алмазы можете заделать и что за код картинки который каждый раз нужно вводить это реально беситКакого хрена я должен вводить эту блятскую капчу которая работает через пизду собаки вводишь правильно но пишет что не верно. Мод говно
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