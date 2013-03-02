Описание

Walkers Attack - это захватывающий экшен-шутер от разработчика VOODOO, который обладает яркой и увлекательной атмосферой. В этой игре игроку предстоит встать на защиту главного героя, оставшегося единственным живым в огромном городе, захваченном зомби.





Игроку придется маневрировать по городу, использовать преграды и препятствия для защиты от нападающих зомби, собирать трофеи, исследовать локации в поисках нового оружия и экипировки, выполнять задания и бороться за выживание. Walkers Attack предоставляет множество возможностей для увлекательного времяпрепровождения и требует от игрока быстрых реакций и стратегического мышления.