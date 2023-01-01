Survival Shooter: Roguelike io (Мод меню) 0.3.27
Survival Shooter: Roguelike io - это захватывающее научно-фантастическое приключение, в котором вы окажетесь в роли Юкако, смелого космического пилота, столкнувшегося с катастрофической засадой в таинственной туманности. Эта игра перенесет вас в удивительный мир, полный опасностей, инопланетных существ и неоновых пейзажей.
Основной акцент в Survival Shooter: Roguelike io сделан на стратегическом выживании, где вам придется балансировать ресурсами, такими как кислород, боеприпасы и щит, чтобы противостоять различным опасностям. Вы будете сталкиваться с врагами разного типа и адаптировать свою тактику под каждую угрозу.
Игра также предлагает элементы ролевого игрового опыта, позволяя вам улучшать навыки и создавать новые технологии, чтобы справляться с более сложными задачами. Ваши решения будут влиять на развитие истории, и каждый новый проход будет уникальным, благодаря механике roguelike.
1. Меню
2. Множитель урона
3. Множитель защиты
4. Режим Бога
5. Неограниченное количество алмазов
Скачать Survival Shooter: Roguelike io (Мод меню) 0.3.27 взлом
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