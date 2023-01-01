android-1.ru / Игры / Экшен / Survival Shooter: Roguelike io (Мод меню)
Survival Shooter: Roguelike io (Мод меню)

Survival Shooter: Roguelike io (Мод меню) 0.3.27

0
0
Скачать (140 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Dream Cool Game
Версия:
0.3.27
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 140 Мб
id приложения:
com.AnxiousOtterGames.SFSurvivor
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
309

Survival Shooter: Roguelike io - это захватывающее научно-фантастическое приключение, в котором вы окажетесь в роли Юкако, смелого космического пилота, столкнувшегося с катастрофической засадой в таинственной туманности. Эта игра перенесет вас в удивительный мир, полный опасностей, инопланетных существ и неоновых пейзажей.


Основной акцент в Survival Shooter: Roguelike io сделан на стратегическом выживании, где вам придется балансировать ресурсами, такими как кислород, боеприпасы и щит, чтобы противостоять различным опасностям. Вы будете сталкиваться с врагами разного типа и адаптировать свою тактику под каждую угрозу.


Игра также предлагает элементы ролевого игрового опыта, позволяя вам улучшать навыки и создавать новые технологии, чтобы справляться с более сложными задачами. Ваши решения будут влиять на развитие истории, и каждый новый проход будет уникальным, благодаря механике roguelike.


Скриншоты

Информация о модах

1. Меню

2. Множитель урона

3. Множитель защиты

4. Режим Бога

5. Неограниченное количество алмазов

 Теги темы: Мод меню

Скачать Survival Shooter: Roguelike io (Мод меню) 0.3.27 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Survival Shooter: Roguelike io (Мод меню)
140 Мб
Ссылка 2
140 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство

Больше Roguelike

Shades: Shadow Fight Roguelike (Мод, Режим бога)
Shades: Shadow Fight Roguelike
Версия: 1.3.4
Guidus : Pixel Roguelike RPG (Мод, Бесплатные покупки)
Guidus : Pixel Roguelike RPG
Версия: 1.2023
Dungeon Slasher : Roguelike (Мод, Режим бога)
Dungeon Slasher : Roguelike
Версия: 0.712.3
Cyberpunk Hero: Epic Roguelike (Мод, Много денег)
Cyberpunk Hero: Epic Roguelike
Версия: 1.1.8
Brawl King - Roguelike (Мод, Много ресурсов)
Brawl King - Roguelike
Версия: 0.31.27
Endless Wander - Roguelike RPG (Мод, Много денег)
Endless Wander - Roguelike RPG
Версия: 2.0.15
Kongardion: Экшн РПГ и Roguelike RPG игра Онлайн (Мод меню)
Kongardion: Экшн РПГ и Roguelike RPG игра Онлайн
Версия: 0.7.1.1
Смотреть все
Похожие приложения:
Lethal Company Horror Mobile (Полная версия)
Lethal Company Horror Mobile (Полная версия)
Версия: 1.0
Bomb Roulette (Полная версия)
Bomb Roulette (Полная версия)
Версия: 1.0.1
One Punch Man World (Мод меню)
One Punch Man World (Мод меню)
Версия: 1.0.2
Kawaii Squad (Полная версия)
Kawaii Squad (Полная версия)
Версия: 1.0.0
After Fright (Beta) (полная версия)
After Fright (Beta) (полная версия)
Версия: v0.4.0-beta
Reckless Getaway 2 (Полная версия)
Reckless Getaway 2 (Полная версия)
Версия: 2.13.3
Multi Shooter in Sandbox Mods (Полная версия)
Multi Shooter in Sandbox Mods (Полная версия)
Версия: 1.0.0
MATR1X FIRE (Полная версия)
MATR1X FIRE (Полная версия)
Версия: 0.4.0

Отзывы о Survival Shooter: Roguelike io (Мод меню)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив