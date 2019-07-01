Описание

One Punch Man World Global - это экшен игра, основанная на популярной манге и аниме "Ванпанчмен". В этой игре вы взямете на себя роль главного героя и будете сражаться с монстрами и злодеями, чтобы защитить мир от угрозы. Вам также предстоит формировать команду защитников, которых можно тренировать и улучшать, чтобы стать более сильными.





Игра предлагает красочную графику в стиле манги, большой открытый мир для исследования, множество побочных заданий и интересных находок. Вы сможете бросить вызов самым сильным злодеям вместе со своей командой и погрузиться в захватывающие битвы.





One Punch Man World Global предоставляет возможность поклонникам оригинала окунуться в мир своих любимых персонажей и принять участие в захватывающих приключениях.