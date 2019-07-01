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One Punch Man World (Мод меню)

One Punch Man World (Мод меню) 1.2.0

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2
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Версия:
1.2.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Crunchyroll Games, LLC
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 210 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 348
Скриншоты
Описание

One Punch Man World Global - это экшен игра, основанная на популярной манге и аниме "Ванпанчмен". В этой игре вы взямете на себя роль главного героя и будете сражаться с монстрами и злодеями, чтобы защитить мир от угрозы. Вам также предстоит формировать команду защитников, которых можно тренировать и улучшать, чтобы стать более сильными.


Игра предлагает красочную графику в стиле манги, большой открытый мир для исследования, множество побочных заданий и интересных находок. Вы сможете бросить вызов самым сильным злодеям вместе со своей командой и погрузиться в захватывающие битвы.


One Punch Man World Global предоставляет возможность поклонникам оригинала окунуться в мир своих любимых персонажей и принять участие в захватывающих приключениях.


Информация о модах

DMG MUL
DEL MUL
РЕЖИМ БОГА

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 Теги темы: Мод меню

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Отзывы о One Punch Man World (Мод меню)


Комментарии (2)
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Хуй
Хуй 5 марта 2025 20:39
Говно какоето даже в акк не могу зайти чел который это создал еблан
-1
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Грег
Грег 21 июня 2024 19:49
Не входит не как гость вообще не как
+1
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