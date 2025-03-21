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Fighter Pilot: HeavyFire (Мод, много денег)

Fighter Pilot: HeavyFire (Мод, много денег) 2.1.63

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Версия:
2.1.63
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Threye: Military Games
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 251 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 720
Скриншоты
Описание

Почувствуйте себя сидящим в кресле пилота настоящего истребителя, когда вы погрузитесь в захватывающий мир 3D-симулятора авиации и приключенческой игры Fighter Pilot: HeavyFire. Вам предстоит взлететь в виртуальное небо на одном из самых иконических реактивных боевых самолетов современности, каждый из которых заряжен смертоносным вооружением. Ваша миссия - поддерживать наземные войска и военно-морские корабли в ближнем воздушном бою, обеспечивая превосходство в воздухе.


В игре вас ждет насыщенный геймплей, в котором вам предстоит выполнить разнообразные задания и миссии. Будь то сопровождение конвоев, уничтожение вражеских целей или воздушные сражения, вам предстоит проявить мастерство и тактические навыки, чтобы успешно выполнять поставленные задачи.


Благодаря реалистичной 3D-графике и потрясающим звуковым эффектам, вы окунетесь в атмосферу полетов на высокой скорости и адреналина. Отлично проработанные модели самолетов и окружающей среды создают непревзойденное визуальное впечатление, которое заставит вас почувствовать себя настоящим пилотом.


Игра предлагает разнообразие игровых режимов, включая кампанию с захватывающим сюжетом и режимы многопользовательской игры, где вы сможете соревноваться с другими пилотами со всего мира. Оттачивайте свои навыки, совершенствуйте свои тактики и докажите свое превосходство в воздухе. Если вы мечтали о том, чтобы стать настоящим истребителем, Fighter Pilot: HeavyFire даст вам возможность исполнить эту мечту. Отправляйтесь в захватывающие миссии, ощутите мощь современной авиации и станьте настоящим героем неба.


Информация о модах
  • Бесконечные деньги
  • Неограниченное золото
  • VIP разблокирован
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 Теги темы: Много денег

Скачать Fighter Pilot: HeavyFire (Мод, много денег) v2.1.63 MOD APK

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Скачать Fighter Pilot: HeavyFire (Мод, много денег) 251 Мб Ссылка 2 251 Мб
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