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Бесплатные оффлайн игры со стрельбой: Fire Zone (Мод, много денег)

? бесплатные оффлайн игры со стрельбой: Fire Zone FZS.0331.GP

Много денег
36
14
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Версия:
FZS.0331.GP
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Super Fun Casual Games Studio
Категория:
Экшен / На русском
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 55 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
16 305
Скриншоты
Описание

Добро пожаловать в мир огненных сражений в игре Fire Zone! В этой захватывающей стрелялке вы окажетесь в эпицентре антитеррористической борьбы. Создатели игры постарались придать каждому своему творению уникальность и индивидуальность, и "Fire Zone" не исключение.


Вам предстоит сразиться с противниками, используя разнообразное оружие и тактические навыки. Будьте готовы к захватывающим сражениям, где ваша цель — предотвратить террористические акты и защитить мирных граждан. Вы будете погружены в динамичный игровой процесс, где реакция и меткость станут вашими лучшими союзниками. Fire Zone предлагает вам разнообразные миссии и уровни, где вам придется применить свои навыки стрельбы и тактического планирования. Каждая задача будет представлять свои уникальные вызовы, требующие быстрых реакций и точности.


Ваше оружие будет разнообразным, от классических винтовок и пистолетов до современных боевых гранатометов и снайперских винтовок. Вы сможете выбрать подходящее оружие для каждой ситуации и прокачивать его, чтобы повысить свою эффективность в бою. Готовьтесь к непрерывным стрельбам, быстрым реакциям и захватывающим моментам в игре "Fire Zone". Покажите свою мастерство и сражайтесь за мир и безопасность в этой увлекательной стрелялке!


Информация о модах

Бесконечные деньги

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 Теги темы: Много денег, Шутер

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