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Worm Hunt - Червяки на охоте (Мод, Много денег)

Worm Hunt - Червяки на охоте (Мод, Много денег) 4.0.2

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16
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Версия:
4.0.2
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Wild Spike
Категория:
На русском / Экшен
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 170 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
26 642

Worm Hunt предоставляет увлекательный игровой опыт, в котором игроки участвуют в соревнованиях между червями, стремясь сделать своих персонажей как можно крупнее. В игре доступно множество различных игровых режимов, предоставляя игрокам разнообразие вариантов для развлечения.


Один из интересных режимов, предлагаемых игрой, - это режим королевской битвы, в котором игроки могут находить безопасные зоны и соперничать за победу. Этот режим добавляет элемент стратегии и соревнования в игровой процесс.


Кроме того, Worm Hunt предлагает разнообразие событий и мероприятий, что делает игру насыщенной и увлекательной. Наличие различных скинов для персонажей добавляет элемент индивидуализации, позволяя игрокам создать уникальных червей и выделиться на фоне других игроков. Эта игра приносит удовольствие и вызывает интерес к миру соревновательных червей.



Скриншоты

Информация о модах

1. Неограниченные деньги

2. Неограниченное количество бриллиантов

3. Все скины открываются.

 Теги темы: Много денег

Скачать Worm Hunt - Червяки на охоте (Мод, Много денег) 4.0.2 взлом

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Скачать Worm Hunt - Червяки на охоте (Мод, Много денег) 170 Мб Ссылка 2 170 Мб

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