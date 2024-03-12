Garena AOV: Mist Island (Мод, Мини-карта) 1.54.1.4
Garena AOV: Mist Island (Мод, Мини-карта) - Захватывающая MOBA-игра на андроид. Путешествуйте по карте и сокрушайте своих противников. Классная игра, в которой игроки могут сражаться друг с другом в режиме 5 против 5, 3 против 3 и 1 против 1. В этом варианте вы можете выбрать идеальный вариант для каждого игрока и совершенствуйте свои навыки. Сбалансированный баланс, различные юниты и карты, а также красивая графика порадуют всех фанатов. Сражайтесь и побеждайте, находите новые тактики и удивляйте противников и никогда не останавливайтесь.
1. Меню MOD
2. Взлом карты (враги всегда видны)
3. Режим 60 FPS (даже если ваше устройство его не поддерживает)
4. Вид с дрона
ПРИМЕЧАНИЯ:
– Вы должны выбрать Maphack в зависимости от вашей команды. Если вы состоите в Team Blue, выберите Maphack для Team Blue. Требуется возрождение врага, если вы активируете его в бою, чтобы он вступил в силу. Вы можете активировать уже на экране загрузки, где вы видите свое изображение профиля в синей или красной рамке для мгновенного эффекта.
- Не держите вид с дрона включенным вне сражений, иначе вы застрянете на загрузке.
- Риск бана может быть высоким, вы предупреждены.
Скачать Garena AOV: Mist Island (Мод, Мини-карта) 1.54.1.4 взлом
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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