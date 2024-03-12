Информация о модах

1. Меню MOD

2. Взлом карты (враги всегда видны)

3. Режим 60 FPS (даже если ваше устройство его не поддерживает)

4. Вид с дрона





ПРИМЕЧАНИЯ:

– Вы должны выбрать Maphack в зависимости от вашей команды. Если вы состоите в Team Blue, выберите Maphack для Team Blue. Требуется возрождение врага, если вы активируете его в бою, чтобы он вступил в силу. Вы можете активировать уже на экране загрузки, где вы видите свое изображение профиля в синей или красной рамке для мгновенного эффекта.

- Не держите вид с дрона включенным вне сражений, иначе вы застрянете на загрузке.

- Риск бана может быть высоким, вы предупреждены.