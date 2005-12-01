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Wings of Steel (Мод, Много денег)

Wings of Steel (Мод, Много денег) 0.3.7

4
0
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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Illusion Magic Studio
Версия:
0.3.7
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 62 Мб
id приложения:
com.IMStudio.WOS
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
4
Комментарии:
0
Просмотров:
1 626

Wings of Steel - это ваш билет в эпоху Второй мировой войны, время, когда небо было ареной для самых героических и решающих воздушных сражений. Этот авиационный симулятор дает вам возможность ощутить всю полноту ощущений пилота истребителя тех времен.


Троньте облака, управляя легендарными истребителями, и участвуйте в воздушных боях, воспроизведенных с удивительной точностью и детализацией. Каждый маневр, каждый выстрел, каждое погружение в пике - все это придаст вам ощущение реальности, которое не каждый симулятор может предложить.


Вам не придется быть историком или авиационным экспертом, чтобы оценить "Wings of Steel". Игра предлагает интуитивное управление, погружающий сюжет и потрясающую графику, чтобы сделать ваш опыт незабываемым.


Скриншоты

Информация о модах

Много денег

 Теги темы: Много денег

Скачать Wings of Steel (Мод, Много денег) 0.3.7 взлом

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62 Мб
Ссылка 2
62 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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