Wings of Steel - это ваш билет в эпоху Второй мировой войны, время, когда небо было ареной для самых героических и решающих воздушных сражений. Этот авиационный симулятор дает вам возможность ощутить всю полноту ощущений пилота истребителя тех времен.





Троньте облака, управляя легендарными истребителями, и участвуйте в воздушных боях, воспроизведенных с удивительной точностью и детализацией. Каждый маневр, каждый выстрел, каждое погружение в пике - все это придаст вам ощущение реальности, которое не каждый симулятор может предложить.





Вам не придется быть историком или авиационным экспертом, чтобы оценить "Wings of Steel". Игра предлагает интуитивное управление, погружающий сюжет и потрясающую графику, чтобы сделать ваш опыт незабываемым.