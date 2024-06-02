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Hoverboard Heroes (Мод, Много монет)

Hoverboard Heroes (Мод, Много монет) 1.12.0

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Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Boom-808
Версия:
1.12.0
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 153 Мб
id приложения:
com.boom808.hoverboardheroes
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
1
Комментарии:
0
Просмотров:
1 263

Hoverboard Heroes — это захватывающий бесконечный раннер, который выделяется своим уникальным геймплеем и веселыми характеристиками. В этой игре игроки управляют милыми персонажами, катающимися на ховербордах, и проводят их через разнообразные и яркие локации, собирая по пути блестящие монеты.


Одной из основных особенностей Hoverboard Heroes является множество заданий и событий, которые держат игроков в напряжении и предлагают разнообразные испытания. Эти миссии и события не только добавляют динамичности в игру, но и предоставляют возможность заработать награды и экзотические предметы, делая каждый заезд уникальным и вознаграждающим.


Сбор экзотических предметов и наград стимулирует игроков продолжать играть и стремиться к новым достижениям. Эти элементы добавляют слой стратегии и прогресса, позволяя игрокам улучшать своих персонажей или ховерборды и открывая новые возможности для исследования игрового мира.



Скриншоты

Информация о модах

1. Золотая монета +10000

2. Ключ +1000

3. Разблокировать всех персонажей

4. Безусловный апгрейд

 Теги темы: Много монет

Скачать Hoverboard Heroes (Мод, Много монет) 1.12.0 взлом

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Скачать Hoverboard Heroes (Мод, Много монет)
153 Мб
Ссылка 2
153 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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