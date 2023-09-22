Ninja Ryuko: Shadow Ninja Game (Мод, много денег) 1.4.1
Ryuko — это ролевая игра в жанре файтинг с красивой спрайтовой графикой, реалистичной 3D-анимацией, плавным боем, более глубоким сюжетом и отличными персонажами. Испытайте непревзойденную боевую RPG на мобильных устройствах с настоящим фэнтезийным геймплеем! «Лучшая боевая RPG с начала девяностых».
-Котаку Вот некоторые из многих персонажей, которые ждут вас в Rokusho: Юудати, могущественный и ловкий зверолюд, обладает легендарной силой. Его естественная способность — скорость, но Юудачи также может использовать свою удивительную способность.
Этот опыт будет попыткой создать новый жанр RPG, который перенесет игрока в боевую систему в стиле турнира и раскроет весь потенциал грядущих файтингов. Каждый сможет освоить свои магические навыки и использовать их в мощных комбо в битвах в реальном времени против других игроков.
Единственные используемые инструменты - это мечи, магия, доспехи и специальные аксессуары, которые можно надевать на разных персонажей и оружие. Игрокам также придется совершенствовать свои навыки, а также выбирать специальные аксессуары, которые могут повысить их боевой потенциал. Игра была создана, чтобы быть простой в использовании.
МОД 1
- МОД МЕНЮ
- Бесконечные деньги
- режим бога
- Объявления удалены
МОД 2
- Инъекция Чингс
- Божественная инъекция цзин
- Бог Мод.
- Навязчивая реклама удалена
Полностью завершите обучение, прежде чем включать мод Toggle.
Необходимо находиться в главном меню для инъекций.
Скачать Ninja Ryuko: Shadow Ninja Game (Мод, много денег) 1.4.1 взлом
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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