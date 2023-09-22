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Ninja Ryuko: Shadow Ninja Game (Мод, много денег)

Ninja Ryuko: Shadow Ninja Game (Мод, много денег) 1.4.1

16
4
Скачать (130 Мб)
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Horizon Games Inc.
Версия:
1.4.1
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 130 Мб
id приложения:
com.HorizonGames.HuntCreed
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
16
Комментарии:
0
Просмотров:
9 800

Ryuko — это ролевая игра в жанре файтинг с красивой спрайтовой графикой, реалистичной 3D-анимацией, плавным боем, более глубоким сюжетом и отличными персонажами. Испытайте непревзойденную боевую RPG на мобильных устройствах с настоящим фэнтезийным геймплеем! «Лучшая боевая RPG с начала девяностых».


-Котаку Вот некоторые из многих персонажей, которые ждут вас в Rokusho: Юудати, могущественный и ловкий зверолюд, обладает легендарной силой. Его естественная способность — скорость, но Юудачи также может использовать свою удивительную способность.


Этот опыт будет попыткой создать новый жанр RPG, который перенесет игрока в боевую систему в стиле турнира и раскроет весь потенциал грядущих файтингов. Каждый сможет освоить свои магические навыки и использовать их в мощных комбо в битвах в реальном времени против других игроков.


Единственные используемые инструменты - это мечи, магия, доспехи и специальные аксессуары, которые можно надевать на разных персонажей и оружие. Игрокам также придется совершенствовать свои навыки, а также выбирать специальные аксессуары, которые могут повысить их боевой потенциал. Игра была создана, чтобы быть простой в использовании.


Скриншоты

Информация о модах

МОД 1

  • МОД МЕНЮ
  • Бесконечные деньги
  • режим бога
  • Объявления удалены

МОД 2

  • Инъекция Чингс
  • Божественная инъекция цзин
  • Бог Мод.
  • Навязчивая реклама удалена

Полностью завершите обучение, прежде чем включать мод Toggle.

Необходимо находиться в главном меню для инъекций.

 Теги темы: Много денег

Скачать Ninja Ryuko: Shadow Ninja Game (Мод, много денег) 1.4.1 взлом

Скачать из Google Play
MOD V1
130 Мб
MOD V1 (Ссылка 2)
130 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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