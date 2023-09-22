Ryuko — это ролевая игра в жанре файтинг с красивой спрайтовой графикой, реалистичной 3D-анимацией, плавным боем, более глубоким сюжетом и отличными персонажами. Испытайте непревзойденную боевую RPG на мобильных устройствах с настоящим фэнтезийным геймплеем! «Лучшая боевая RPG с начала девяностых».





-Котаку Вот некоторые из многих персонажей, которые ждут вас в Rokusho: Юудати, могущественный и ловкий зверолюд, обладает легендарной силой. Его естественная способность — скорость, но Юудачи также может использовать свою удивительную способность.





Этот опыт будет попыткой создать новый жанр RPG, который перенесет игрока в боевую систему в стиле турнира и раскроет весь потенциал грядущих файтингов. Каждый сможет освоить свои магические навыки и использовать их в мощных комбо в битвах в реальном времени против других игроков.





Единственные используемые инструменты - это мечи, магия, доспехи и специальные аксессуары, которые можно надевать на разных персонажей и оружие. Игрокам также придется совершенствовать свои навыки, а также выбирать специальные аксессуары, которые могут повысить их боевой потенциал. Игра была создана, чтобы быть простой в использовании.