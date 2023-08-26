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Berandal Sekolah DEMO (Мод, Бесплатные покупки)

Berandal Sekolah DEMO (Мод, Бесплатные покупки) 1.11.7

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1
Скачать (505 Мб)
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Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Aim to Mite
Версия:
1.11.7
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 505 Мб
id приложения:
com.AimToMite.BerandalSekolah
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
1
Комментарии:
0
Просмотров:
858

Berandal Sekolah DEMO - это увлекательная игра с захватывающим сюжетом, разворачивающимся в старшей школе Индонезии. В этой игре вы примерите на себя роль Укока, амбициозного старшеклассника, который мечтает стать президентом студенческого совета своей школы.

Одной из уникальных особенностей игры является то, что игроки могут выбирать, с кем из других учеников Укок будет развивать романтические отношения. Это добавляет элемент выбора и интерактивности в игру, позволяя игрокам влиять на сюжет и развитие персонажей.


Игра погружает вас в мир старшей школы, где вы будете сталкиваться с разными персонажами, преодолевать препятствия и принимать важные решения, влияющие на ход сюжета. Если вы любите интриги и романтику, Berandal Sekolah DEMO может предложить вам захватывающее повествование и уникальный игровой опыт.



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505 Мб
Ссылка 2
505 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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