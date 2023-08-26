Berandal Sekolah DEMO - это увлекательная игра с захватывающим сюжетом, разворачивающимся в старшей школе Индонезии. В этой игре вы примерите на себя роль Укока, амбициозного старшеклассника, который мечтает стать президентом студенческого совета своей школы.

Одной из уникальных особенностей игры является то, что игроки могут выбирать, с кем из других учеников Укок будет развивать романтические отношения. Это добавляет элемент выбора и интерактивности в игру, позволяя игрокам влиять на сюжет и развитие персонажей.





Игра погружает вас в мир старшей школы, где вы будете сталкиваться с разными персонажами, преодолевать препятствия и принимать важные решения, влияющие на ход сюжета. Если вы любите интриги и романтику, Berandal Sekolah DEMO может предложить вам захватывающее повествование и уникальный игровой опыт.



