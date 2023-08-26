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Project Breach 2 CO-OP CQB FPS (Мод, Много денег)

Project Breach 2 CO-OP CQB FPS (Мод, Много денег) 7.1

29
8
Скачать (143 Мб)
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Версия:
7.1
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
1Car2Wills Games
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 143 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
28 626

В Project Breach 2 игроки смогут формировать сильные команды, управлять ими с помощью голосовых команд и выполнять сложные миссии вместе с друзьями. Project Breach 2 — кооперативный шутер нового поколения, в котором для победы вам понадобится нечто большее, чем огневая мощь. Притормозите и используйте стратегию и тактику, чтобы одержать верх над врагами.


Познакомьтесь с третьей частью серии Project Breach. Эта итерация включает улучшенную систему отрядов и новую механику игрового процесса, включающую динамическую разрушаемую местность и бои CQB. Присоединяйтесь к другим игрокам в захватывающем тактическом шутере, который отправит вас в новое приключение через захватывающий дух ближний бой для выполнения специальных операций!


Скриншоты

Информация о модах

МОД 1

  • МЕНЮ МОД
  • Неограниченные боеприпасы
  • Без отдачи
  • Меньше рекламы

МОД 2

  • Бесконечные деньги
 Теги темы: Много денег

Скачать Project Breach 2 CO-OP CQB FPS (Мод, Много денег) 7.1 взлом

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MOD V1 143 Мб MOD V2 143 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 143 Мб MOD V2 (Ссылка 2) 143 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Project Breach 2 CO-OP CQB FPS (Мод, Много денег)


Комментарии (2)
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Djfjdj
Djfjdj 24 декабря 2023 12:42
А так он работает или нет????
+2
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Кто-то
Кто-то 4 июня 2023 12:56
Что?! Китайщина одна вписать чëто надо я чë вам переводчик
+3
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