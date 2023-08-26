В Project Breach 2 игроки смогут формировать сильные команды, управлять ими с помощью голосовых команд и выполнять сложные миссии вместе с друзьями. Project Breach 2 — кооперативный шутер нового поколения, в котором для победы вам понадобится нечто большее, чем огневая мощь. Притормозите и используйте стратегию и тактику, чтобы одержать верх над врагами.





Познакомьтесь с третьей частью серии Project Breach. Эта итерация включает улучшенную систему отрядов и новую механику игрового процесса, включающую динамическую разрушаемую местность и бои CQB. Присоединяйтесь к другим игрокам в захватывающем тактическом шутере, который отправит вас в новое приключение через захватывающий дух ближний бой для выполнения специальных операций!