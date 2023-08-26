Project Breach 2 CO-OP CQB FPS (Мод, Много денег) 7.1
Версия:
7.1
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
1Car2Wills Games
Обновлено:
Вчера, 21:49
Возраст:
Требуется места:
≈ 143 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
28 626
В Project Breach 2 игроки смогут формировать сильные команды, управлять ими с помощью голосовых команд и выполнять сложные миссии вместе с друзьями. Project Breach 2 — кооперативный шутер нового поколения, в котором для победы вам понадобится нечто большее, чем огневая мощь. Притормозите и используйте стратегию и тактику, чтобы одержать верх над врагами.
Познакомьтесь с третьей частью серии Project Breach. Эта итерация включает улучшенную систему отрядов и новую механику игрового процесса, включающую динамическую разрушаемую местность и бои CQB. Присоединяйтесь к другим игрокам в захватывающем тактическом шутере, который отправит вас в новое приключение через захватывающий дух ближний бой для выполнения специальных операций!
Информация о модах
МОД 1
- МЕНЮ МОД
- Неограниченные боеприпасы
- Без отдачи
- Меньше рекламы
МОД 2
- Бесконечные деньги
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