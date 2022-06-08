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Real Steel Boxing Champions (Мод, Много денег)

Real Steel Boxing Champions (Мод, Много денег) 67.67.204

Создавай и улучшай своего боевого робота
165
25
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Версия:
67.67.204
Требования:
Android 4.2
Разработчик:
Reliance Big Entertainment (UK) Private Limited
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 140 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
46 748

Real Steel Boxing Champions - это захватывающая игра, в которой геймеры смогут сразиться с лучшими роботами-бойцами в мире в эпических боях. Главной задачей игры является создание и улучшение собственного боевого робота, который будет соревноваться в чемпионатах по боксу из стали.


В игре вас ожидают разнообразные миссии и испытания, в ходе которых вы сможете собирать различные части и компоненты для вашего робота. Эти детали помогут вам улучшить и настроить вашего бойца в соответствии с вашими предпочтениями. Кроме того, в игре доступны специальные способности, которые можно разблокировать и улучшить. Эти способности позволят вам увеличить силу и возможности вашего робота, делая его более эффективным на ринге.


Real Steel Boxing Champions предлагает игрокам увлекательные и динамичные бои, а также множество возможностей для настройки и улучшения боевых машин. Если вы увлекаетесь роботами и боксом, то эта игра может предложить вам захватывающий опыт в мире стальных чемпионов.


Скриншоты

Информация о модах

Много денег

 Теги темы: Много денег, Встроенный кэш, Файтинг

Скачать Real Steel Boxing Champions (Мод, Много денег) 67.67.204 взлом

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Скачать Real Steel Boxing Champions (Мод, Много денег) 140 Мб Ссылка 2 140 Мб

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Отзывы о Real Steel Boxing Champions (Мод, Много денег)


Комментарии (3)
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Lensifal
Lensifal Администраторы 28 апреля 2023 18:38
Дима,
Просто размер не подкорректировали) исправим
+1
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Дима
Дима 28 апреля 2023 18:17
Я нажал скачать там было 56мб зашёл в загрузки а там написано 539
-3
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god
god 8 июня 2022 12:13
загрузка дополнительных активов не идёт шо делать?
+13
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